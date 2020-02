Die Wollnys: Celina überrascht Sarah-Jane zum Geburtstag

Bei Familie Wollny stehen heute gleich zwei besonders festliche Ereignisse ins Haus. Sowohl die Taufe von Calanthas Tochter Cataleya, als auch der große 21. Geburtstag von Sarah-Jane werden von Deutschlands wahrscheinlich bekanntester Großfamilie gebührend gefeiert.

Nach der festlichen Taufzeremonie in der Kirche kommen alle 14 Bewohner zu Hause bei Kaffee und Kuchen zusammen, um Cataleya zu feiern. Im Anschluss daran will Sarah-Jane endlich die Party zu ihrem 21. Geburtstag starten, in den sie mit Karacho hineinfeiern will.

Zum Glück kein Stripper

Die ganze Familie Wollny hat sich passend zum Partymotto ‚Festival-Style‘ mit Glitzer-Make-Up und ausgefallenen Frisuren zurecht gemacht. Auch die eine oder andere ungewöhnliche Überraschung für das Geburtstagskind ist geplant. So planen die Wollnys, Sarah-Jane um punkt 24 Uhr mit einem Ständchen inklusive Geburtstagstorte zu überraschen.

Doch damit nicht genug, denn obendrein soll es eine Piñata mit einer ganz besonderen Füllung geben. Wie wohl die Jubilarin reagieren wird, wenn sie herausfindet, womit die Figur gefüllt ist? „Ich hab damit gerechnet. Definitiv! Ich bin nur froh, dass es kein Stripper war“, so Sarah-Jane lachend.

Auch die kleine Celina-Sophie hat sich eine niedliche Überraschung für ihre Tante einfallen lassen. Über ein Mikrofon verkündet sie unter anderem: „Sarah-Jane, du bist die beste Tante auf der ganzen Welt. Ich hab dich lieb!“ Da schmilzt nicht nur die Lieblingstante der sechsjährigen dahin.

Erfolg oder Reinfall?

„Als Celina mir die Ansage über das Mikrofon gemacht hat, war ich berührt, dass von einer Sechsjährigen zu hören, ist ein sehr schöner Moment für mich gewesen und ich wusste das auch ehrlich zu schätzen“, so das Geburtstagskind. „Gerade in dem Moment, war es sehr sehr schön. Wir alle kennen Celina, wenn sie merkt, es ist der richtige Zeitpunkt, dann sagt sie auch immer die richtigen Worte zu einem. Celina ist ein Schatz.“

Ob sie mit ihrer Party wohl zufrieden sein wird, oder die ein gigantischer Reinfall wird? Bei den Wollnys ist schließlich alles möglich. Die neuen Folgen von ‚Die Wollnys — Eine schrecklich große Familie!‘, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.