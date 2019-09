Die Wollnys: Der jüngste Neuzugang heißt „Anastasia Sophie“

Familie Wollny ist für außergewöhnliche Namen bekannt. Doch wie heißt das jüngste Familienmitglied? Sylvana und Flo verraten, wie sie ihre kleine Tochter genannt haben und wer auf die Idee kam. Der jüngste Wollny-Spross heißt Anastasia Sophie.

Die nun zweifache Mutter Sylvana Wollny (24) erklärte dazu: „Wir haben es uns während der Schwangerschaft nicht gerade leicht gemacht einen Namen zu finden. Bei Celina war das wesentlich einfacher. Wir haben jeden Tag geguckt und geguckt. Ich hatte Namen, die mir gut gefielen und Flo auch. Aber wir sind einfach auf keinen grünen Zweig gekommen.“

Nach der Geburt, als die Kleine zum ersten Mal geschrien hatte, beschlossen die beiden, einen Namen auszuwählen, der ihnen sehr gut gefällt.

„Deswegen heißt sie Anastasia. Und Sophie, weil Celina unbedingt wollte, dass die Kleine an ihrem Geburtstag auf die Welt kommt. Aber das war ja nicht der Fall. Deswegen hat Celina uns gefragt, ob sie ihren Namen haben darf. Wir haben ihr dann versucht zu erklären, dass es komisch wäre, wenn wir zwei ‚Celinas‘ haben. Und deswegen hat Celina dann ihren Zweitnamen Sophie an ihre kleine Schwester weitergegeben.“

Von einem Märchenfilm inspiriert

Familien-Matriarchin Silvia erklärte dazu „Ich hatte Sylvana ja immer schon vorab Namensvorschläge geschickt, da war unter anderem Anastasia dabei. Den haben wir in einem Film entdeckt. Und der ist es geworden.“ Göttergatte Harald klärt über die Hintergründe auf: „Wenn ich an unsere Kindheit zurückdenke: Da gab es den Film auch schon. Das hieß er ‚Anastasia – Die letzte Zarentochter‚. Der Name ist etwas Außergewöhnliches.“

