Die Wollnys: Hier zeigt Sarafina ein bisschen Brautkleid

Sonntag, 14. Juli 2019 11:19 Uhr

Matriarchin Silvia Wollny wünscht sich für ihre Töchter eine richtige Prinzessinnen-Hochzeit. Die hat sie womöglich auch bekommen. Doch allzuviel wollen sie noch nicht verraten.

Quelle: instagram.com

Die Wollnys, die seit 2011 im TV zu sehen sind, sind längst Medienprofis, können in den Sozialen Medien nicht mehr wild posten wie sie wollen. Da hat ihr Arbeitgeber RTL 2 schon die Hände drauf. So wundert es einen auch nicht, dass von Sarafinas Hochzeit mit Peter Heck (26) bislang nur die Ringe und der Brautstrauß zu sehen waren.

Der Rest wird am kommenden Mittwochabend (17. Juli) enthüllt.

Peter war sprachlos

Doch für was für ein Kleid hat sie die 24-jährige Sarafina, ausgebildete zahnmedizinischen Fachangestellte, sich letztendlich entschieden? Auf einem Foto anbei gibt sie zumindest schon ein bisschen was davon preis. Ehemann Peter, übrigens gelernter Garten- und Landschaftsbauer, sagte dazu dem Sender: „Ich habe Sarafina vor der Hochzeit natürlich noch nicht in dem Kleid gesehen. Das bringt ja angeblich Pech. Gestern zum ersten Mal, als sie in die Kirche reinkam – und da war ich echt sprachlos. Sie sah einfach wunderschön aus“, erzählt er.

Quelle: instagram.com

Seit 2010 ein Paar

Beide haben sich während eines Zeltlagers in Wewelsburg kennen und lieben gelernt. Seit Weihnachten 2010 ist Peter mit Sarafina zusammen und ein Jahr später haben sich die beiden verlobt. Als Zeichen seiner tiefen Liebe hat Peter sich ein Tattoo mit Sarafinas Namen auf den Rücken stechen lassen. Natürlich wünschen sich Peter und seine Liebste ein Kind. Somit kann die Geschichte der Wollnys noch über Jahrzehnte fortgeschrieben werden.

„Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!“ am Mittwoch, den 17. Juli 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II