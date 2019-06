Die Wollnys: Hochzeit von Serafina und Peter wird im TV ausgestrahlt

Montag, 17. Juni 2019 18:43 Uhr

Seit achteinhalb Jahren sind Sarafina Wollny (24) und ihr Freund Peter Heck ein Paar. Die beiden wollen noch dieses Jahr heiraten. Erste Details zur Hochzeit verriet Sarafina nun über Instagram.

Bei der sympathischen TV-Großfamilie “Die Wollnys” sollen noch dieses Jahr die Hochzeitsglocken läuten. Silvia Wollnys (54) Tochter möchte ihre Jugendliebe Peter heiraten. Über Instagram teilte Sarafina ihren Followern nun mit, dass die Hochzeit im TV ausgestrahlt werden soll. Die 24-jährige lud ihre Fans per Insta-Story dazu ein ihr Fragen zu stellen. Dabei interessierten sich die Follower offensichtlich vor allem für Details zur anstehenden Hochzeit.

Einige der Antworten veröffentlichte Sarafina in ihrer Instagram-Story. Auf die Frage ob die Hochzeit im TV ausgestrahlt wird, antwortete sie mit “Jaaa”. So viel steht also schon einmal fest. Eher zurückhaltend reagierte Sarafina auf die Frage, ob die ganze Familie an der Hochzeit teilnehmen wird: “Ja, das was man Familie nennt”, entgegnete die gelernte zahnmedizinische Fachangestellte.

Quelle: instagram.com

Offen bleibt auch ob Jeremy Pascal Wollny (22) zur Hochzeit eingeladen wurde. Nach einem Familienkrach im Jahr 2013, zog sich Sarafinas Bruder aus der Öffentlichkeit zurück. Vor allem mit seiner Mutter Silvia möchte Jeremy nichts mehr zu tun haben. Seit 2013 soll er keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter und seinen Geschwistern haben. Eine Versöhnung auf der Hochzeit bleibt also unwahrscheinlich.

Genauer Termin noch nicht bekannt

Matriarchin Silvia Wollny sagte jedenfalls schon im Februar zu den Plänen: „Als ich erfahren habe, dass Sarafina und Peter heiraten wollen, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Die beiden sind jetzt schon seit über acht Jahren zusammen und haben das verflixte siebte Jahr überstanden. Ich freue mich auch, den Peter hier in der Familie als Schwiegersohn begrüßen zu dürfen.“

Quelle: instagram.com

Wann die Hochzeit genau stattfinden soll, gab Sarafina allerdings noch nicht bekannt. Anfang Juni gab Sarafina Wollny jedoch über Instagram bekannt, dass sie momentan Mitten in der Vorbereitung des Festes stecke. Bis zur Trauung werden wir uns also nicht mehr lange gedulden müssen.