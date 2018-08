Die Wollnys: Megaschock bei „den Kardashians von RTL 2“

Mittwoch, 22. August 2018 17:20 Uhr

Mittwoch ist derzeit großer Wollny-Tag im TV! Neues gibts heute Abend bei den „Kardashians von RTL 2″ um 20.15 in einer neuen Folge ihrer Reality-Serie. Und Matriarchin Silvia Wollny wird ab 22.15 Uhr bei SAT.1 um ihren Schlaf gebracht. Aber der Reihe nach.

Gerade noch im Urlaub im Freizeitpark in Holland, müssen die Wollnys diesen auch schon wieder abbrechen. Grund dafür: ein Einbruch im Wollny-Heim! Zuhause angekommen, wird das gesamte Haus nach Spuren inspiziert. Silvia ist außer sich vor Wut. Die Familie fühlt sich in ihrem Zuhause nicht mehr sicher und will schnellstmöglich umziehen.

Geldversteck geplündert

Die Einbrecher haben Spuren hinterlassen: Nicht nur, dass die Tür in den dritten Stock aufgebrochen wurde, Sylvana findet einen Handschuh, den Silvia direkt an die Polizei zur Untersuchung weitergeben will. Besonders hart hat es allerdings Sarafina und ihren Verlobten Peter getroffen. Ihre gesamten Ersparnisse wurden geklaut. Silvia ist wütend und versucht liebevoll ihre Tochter zu trösten.

Aus Angst, dass die Diebe zurückkommen, machen die Wollny-Männer Harald, Flo und Peter das Haus einbruchsicher. Doch der Schock sitzt bei allen tief und die Familie will möglichst schnell raus aus dem alten Haus. Das Gebäude, in das Sarafina und Sylvana ziehen sollen, ist allerdings noch lange nicht fertig. Silvia sagte dazu: Hier war irgendjemand drin gewesen, der hat in deinem privaten Leben rumgepfuscht. Ok, wir geben genug von unserem privaten Leben preis, aber dieses Gefühl ist ätzend. Du fühlst dich selber gar nicht mehr wohl.“

Für Sarafina und Peter ist das Ganze aber besonders schlimm, so die Matriarchin weiter: „Denen ihre Träume sind gerade geplatzt. Die hatten sich Geld gespart, hatten schon ihre Couch zusammen, ihr Schlafzimmer und fast den Sommerurlaub. Haben jeden Cent gespart und alles ist jetzt weg. Die verdienen doch auch keine Million, die verdienen doch auch nur ein bisschen.“

Horror auf der Big-Brother-Baustelle

In der „Villa“ bei Promi Big Brother ist die Stimmung ausgelassen und selbst gegen 4:00 Uhr morgens ist an Schlaf bei den Luxus-Bewohnern nicht zu denken. Es wird lautstark gelacht, geplantscht, gegrillt und gespielt – und das natürlich alles im Garten. Wenige Meter entfernt versucht Silvia Wollny vergebens auf der „Baustelle“ Schlaf zu finden. Schlaftrunken und kochend vor Wut sitzt die Mutter der Nation im Sprechzimmer: „Ich möchte irgendwann schlafen. Ich bin die ganze Zeit wach, weil ich durch den Terror da drüben nicht schlafen kann. Auch solche Menschen kann man mal zur Ruhe bitten. Das kann es doch nicht sein.“

Doch Big Brother ist halt nicht dafür verantwortlich, wer wann schlafen geht und so muss sich Silvia selbst darum kümmern. Das sieht die 53-Jährige anders. „Das bringt doch gar nichts!“, schnaubt sie und stapft davon. Und so sitzt Silvia die halbe Nacht stumm, kettenrauchend und sichtlich angenervt am „Baustellen“-Tisch. Wie sich dies auf ihre Stimmung am nächsten Tag auswirken wird..?

‚Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!‘ am heutigen Mittwoch, 22. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II. Danach ‚Promi Big Brother‘ ab 22.15 Uhr