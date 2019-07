Die Wollnys: Sarafina Wollny und Peter Heck sind verheiratet

Samstag, 13. Juli 2019 23:05 Uhr

Sarafina Wollny (24) und Peter Heck (26), bekannt aus der Serie „Die Wollnys“ sind verheiratet. Das Paar ist seit acht Jahren liiert, heute nachmittag heirateten beide mit einer kirchlichen Zeremonie in Hückelhoven, einer Stadt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

„Wir sind überglücklich und können den Tag noch gar nicht richtig in Worte fassen. Wir haben in den letzten Monaten so viel geplant und vorbereitet und heute war es endlich soweit. Wir sind so dankbar für diesen unvergesslichen Tag“, schwärmt die Braut nach der kirchlichen Trauung gegenüber RTL II. Sie hatte sich die Haare grau färben lassen, postete Anfang der Woche ein Bild vom Umstyling auf Insta.

Mehr als ein Bildchen mit den Ringen und dem Brautstrauß wurden heute nicht gezeigt. Soviel ist aber klar: Gefeiert wird in großer Runde mit Familie und Freunden.

Hochzeit läuft im TV

Die ‚Bild‘-Zeitung zitierte Matriarchin Silvia Wollny: „Wenn die eigene Tochter heiratet, ist das schon etwas ganz Besonderes, und wir wünschen uns, dass Sarafina und Peter einen wunderschönen Tag haben. Bei uns laufen die Vorbereitungen für den großen Tag seit Monaten und es gab so viel zu tun: das richtige Brautkleid, Blumenauswahl und ganz viel mehr.“

Quelle: instagram.com

Die Hochzeit ist am kommenden Mittwoch, 17. Juli um 20.15 Uhr bei RTL 2 zu sehen. Die Wollnys selbst waren heute auch noch mit einer kleinen Kamera unterwegs. So sieht der Zuschauer die Ereignisse rund um die kirchliche Trauung auch aus ihrer Perspektive.

Quelle: instagram.com