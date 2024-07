Trotz ihrer Liebe zum Sport „Die Ziellinie“: Angelique Kerber beendet nach Olympia ihre Karriere

Angelique Kerber ist im Februar 2023 erstmals Mutter geworden und verabschiedet sich nun bald aus dem Profisport. (wue/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 11:33 Uhr

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird das deutsche Tennis-Ass Angelique Kerber ein letztes Mal als Profispielerin auf dem Court stehen. Sie beendet anschließend ihre Karriere.

Angelique Kerber (36) wird in Kürze ihre Karriere als Tennisprofi beenden. Das hat die deutsche Wimbledon-Siegerin auf Instagram bekannt gegeben. Nach den Olympischen Spielen in Paris soll für sie Schluss sein, ihr letztes Turnier möchte sie aber noch einmal richtig genießen.

Angelique Kerber wird Olympia 2024 niemals vergessen

Kerber hatte Ende 2023 nach einer Babypause ihr Comeback gefeiert, wenige Monate später steht nun aber ihr Karriereende an. "Die Ziellinie", schreibt die Sportlerin auf der Social-Media-Plattform zu einem Bild, das sie mit Tennisschläger auf den Rängen sitzend zeigt. Ohne große Umschweife kündigt sie an: "Bevor die Olympischen Spiele beginnen, kann ich bereits sagen, dass ich Paris 2024 nie vergessen werde, denn es wird mein letztes Profi-Turnier als Tennisspielerin sein." Obwohl dies wohl die richtige Entscheidung sei, werde es sich niemals danach anfühlen, erklärt die 36-Jährige. "Einfach weil ich den Sport von ganzem Herzen liebe und dankbar für die Erinnerungen und Möglichkeiten bin, die er mir gegeben hat."

Kerber, die 2016 sowohl die Australian Open als auch US Open und zwei Jahre später Wimbledon gewonnen hat, erinnert sich in dem Beitrag an die vergangenen Olympia-Auftritte zurück. Die Olympischen Spiele, an denen sie teilgenommen habe, repräsentierten "verschiedene Kapitel meines Lebens als Tennisspielerin: den Aufstieg, den Gipfel… und jetzt die Ziellinie".

Olympia 2024 noch richtig genießen

Olympia 2012 in London habe ihr dabei geholfen, Zweifel zu bekämpfen und ihr Selbstvertrauen zu stärken, nachdem sie im Jahr zuvor beinahe dem Tennis und damit ihren Kindheitsträumen den Rücken gekehrt hätte. Vier Jahre später konnte sie sich in Rio eine Silbermedaille erkämpfen und Paris 2024 soll nun "die Ziellinie der unglaublichsten Reise markieren, die ich mir je hätte träumen lassen, als ich mit einem Tennisschläger in der Hand aufwuchs". Noch gebe es viel zu sagen und sie müsse vielen Menschen danken, das wolle sie aber nach ihrem letzten Match machen. Jetzt wolle sich Kerber erst einmal die Zeit nehmen, um "jede einzelne Sekunde dieser finalen Episode auf dem Court aufzusaugen".

Im Februar 2023 ist Angelique Kerber erstmals Mutter geworden. Sie begrüßte damals ihr Töchterchen Liana auf der Welt. Kerber hatte zuvor im August 2022 "aus dem bestmöglichen Grund" ihre Teilnahme an den US Open abgesagt. Ebenfalls auf Instagram hatte sie öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes Baby bekommt.