„Diego Maradona“: Der Abstieg einer Legende – Tickets gewinnen!

Mit „Diego Maradona“ legen das Oscar- und BAFTA-preisgekrönte Team von „Senna“ (2010) und dem Winehouse-Film „Amy: The Girl Behind The Name“ (2015) und Produzent Paul Martin ihren dritten gemeinsamen Film vor, bei dem sie nicht nur auf 500 Stunden nie gezeigten Materials aus Maradonas Privatarchiv zugreifen konnten, sondern auch die volle Unterstützung ihres Titelhelden hatten.

Am 5. Juli 1984 traf Diego Maradona nach Zahlung der weltweit höchsten Rekordablösesumme in Italiens Armenhaus Neapel ein. Und ein sieben Jahre währender Hexenkessel begann.

Die einst wohl gefeiertste Fussballlegende der Welt und die leidenschaftlichste wie gefährlichste Stadt Europas passten ideal zueinander. Auf dem Spielfeld war Diego Maradona ein Genie. Außerhalb des Spielfeldrands wurde er wie ein Gott behandelt. Der charismatische Argentinier liebte den Kampf gegen alle Widrigkeiten und führte den SSC Neapel zur ersten Meisterschaft seiner Geschichte. Ein Stoff, aus dem die Träume waren.

Neapel war der Höhepunkt und der Beginn vom Ende

Aber dafür musste er einen hohen Preis zahlen… Diego konnte tun und lassen, was er wollte, so lange er auf dem Spielfeld Wunder verbrachte, dann aber wendete sich das Blatt: Aus dem atemberaubenden Aufstieg wurde der beklemmende Abstieg. Aber selbst das war noch nicht das letzte Kapitel in der Karriere eines legendären Stehaufmännchens …

Das Ende seiner Zeit in Italien spielte sich wie ein Thrillerdrama ab. Hier war ein Mann, der als Held gekommen war. 80.000 Menschen hatten sich

damals im Stadion gedrängt, um ihn zu sehen. Als er abreiste, stahl er sich beinah unbemerkt und völlig allein aus dem Land.

Der bewegende Film nutzt ausschließlich Originalmaterial und kommt wunderbar aus ohne die üblichen dazwischengeschnittenen Talking Heads, die die Bilder kommentieren. Kinostart ist am 5. September.

