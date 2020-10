28.10.2020 13:35 Uhr

Diego Maradona in Corona-Isolation

Am Freitag wird Diego Maradona 60 Jahre alt - doch möglicherweise wird die Fußball-Legende seine Glückwünsche nur über Telefon und Internet annehmen können. Wie argentinische Medien berichten, hat sich Maradona aufgrund eines Verdachtfalls in seinem Umfeld in Corona-Isolation begeben.

Diego Maradona (59) hat sich selbst in Isolation begeben, wie argentinische Medien am Dienstag berichteten. Die Fussball-Legende hat sich zu der Vorsichtsmaßnahme entschlossen, nachdem ein Bodyguard Symptome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt hat, unter anderem Fieber und der Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns.

Maradona ist aktuell Trainer der argentinischen Erstligamannschaft Gimnasia y Esgrima La Plata. Diesen Freitag feiert er seinen 60. Geburtstag. Wegen seines Alters und eines schlechten Gesundheitszustandes gehört der Ex-Sportler zur besonders gefährdeten Risikogruppe.

