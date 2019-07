Diego Pooth: Mamas Liebling ganz schön selbstbewusst

Montag, 15. Juli 2019 17:50 Uhr

Verona Pooths (51) Sohn Diego (15) steht seit seiner Geburt im Rampenlicht. Schon bei “Grill den Henssler” fiel der pubertierende Teenager durch seine schnippische Kommentare auf. Nun sorgte er erneut in aller Öffentlichkeit für peinliche Momente seiner Mutter.

Zuletzt absolvierte Diego Pooth ein exklusives Golf-Camp im schottischen Luxusort St Andrews. Dort wurde der Teenager zwei Wochen lang trainiert. Dabei wurde der possierliche Jugendliche von seinen stolzen Eltern sowie einem Kamera-Team eines TV-Senders begleitet und sorgte dabei mal wieder mit seinen Sprüchen für zahlreiche Lacher.

Bereits während der Kochshow brachte der 15-jährige seine Mutter Verona Pooth in Verlegenheit. Dort verkündete er nämlich lauthals wie peinlich ihm diese sei. In der aktuellen Folge von “Prominent” ruderte der Teenager allerdings zunächst zurück und gestand, dass ihm seine Mutter gar nicht so peinlich sei: “Das war ein Witz, sonst würde ich hier gar nicht mit dir sitzen”.

„Dir stelle ich kein Mädchen vor!“

Ob Diego das ernst meint? Offensichtlich nicht. Denn schon im nächsten Satz holt er erneut gegen die Moderatorin aus: “Meiner Mutter habe ich noch keine Freundin vorgestellt, werde ich auch nicht machen”, antwortete der Sprücheklopfer auf die Frage wann seine Mutter die erste Freundin kennen lernt. „Dir stelle ich keine vor. Auf keinen Fall“, sagte er weiter. “Ich muss jetzt gehen, bitte geh” hetzte Diego seine Mutter aus dem Zimmer.

Quelle: instagram.com

Eigentlich ganz bescheiden

Arrogant ist Diego allerdings trotz seiner fiesen Sprüche nicht. Im Gegenteil. Auf die Frage ob er hier im Camp bekannt sei antwortete er ganz bescheiden: “Nein mich kennt hier niemand. Ich bin ja nicht berühmt”. Verona Pooths Sohn ist wohl doch kein selbstverliebtes Promi-Kind sondern einfach nur ein pubertierender Teenager.

Die ganze Geschichte gibt es hier im Video: