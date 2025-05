Stars Luca Hänni: Täuscht Jorge Gonzalez seinen Akzent nur vor? Luca Hänni ist sich sicher, dass Jorge Gonzalez akzentfrei Deutsch sprechen kann. Der Sänger nahm 2020 an der 13. Staffel von ‚Let’s Dance‘ teil, der beliebten Tanz-Show von RTL, in der Jorge schon seit zwölf Jahren in der Jury sitzt. Der Modeexperte, Laufsteg-Coach und Juror ist unter anderem für seinen starken Akzent bekannt, über den […]