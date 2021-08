Diese 18 „Prince Charming”-Singles buhlen in der 3. Staffel um Kim Tränka

09.08.2021 18:18 Uhr

Kim Tränka (31), der neue „Prince Charming“, geht ab 17. August 2021 in der 3. Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show auf die Suche nach seinem Mr. Right. Kim hat die (Qual der) Wahl zwischen 18 heißen Männern im Alter von 22 bis 40 Jahren, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Neun neue Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen immer dienstags auf TVNOW und später bei VOX. Ab morgen ist außerdem eine Sneak Peek mit den ersten 20 Minuten auf dem Streamingdienst abrufbar. Folge 1 startet mit einer besonderen Überraschung für die Kandidaten in der Villa und auch die Streamer:innen können gespannt sein. Denn Prince Kim stellt sich auf eine besondere Art und Weise vor, mit der niemand der Männer rechnet…

Welcher Single hat die größten Chancen bei Prince Charming? Und wie attraktiv finden sich die Männer untereinander? Denn auch die Singles könnten sich ineinander verlieben und in der Villa daten. Welche zwei Auserwählten schaffen es bis in die Finalshow, und welche Männer müssen bereits am ersten Abend die Villa auf Kreta verlassen?

Das ist der neue Prince Charming

„Innerlich bin ich fast explodiert, als ich erfahren habe, dass ich ‚Prince Charming‘ werde“, so Kim Tränka (31). Der Automobilkaufmann aus Bremen ist der neue Prince auf TVNOW! Er sucht in der dritten Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show nach der großen Liebe und freut sich darauf, als „netter Kerl von nebenan“ die Singles auf Kreta kennenzulernen. In neun Folgen „Prince Charming“ begibt sich Kim jetzt auf eine außergewöhnliche Liebesreise in Griechenland.

Bei romantischen Einzeldates oder actiongeladenen Gruppendates kommt er 18 Singlemännern näher – und muss am Ende jeder Folge entscheiden, wer in der „Gentlemen-Night“ die Show verlassen soll. Bei welchen Männern Kim Herzklopfen bekommt, was ohne sein Beisein in der Villa vor sich geht und ob er am Ende seinen Traummann findet, können die „Prince Charming“-Fans ab dem 17. August 2021 in neun Folgen sehen.

Bon (28) aus München

Lebensmotto: No rice, no life

Wie bringst du Boys um den Verstand? Bin halb Deutscher und halb Thailänder und hab das Beste aus beiden Kulturen. Meine Haut fühlt sich an wie Seide, ich bin offen, direkt und unkompliziert.

Größte Süchte: Ich bin Kaffee-süchtig, Cola Zero-süchtig und TikTok-süchtig (bon_markel)

Felix (24) aus Herbolzheim

Wie bringst du Boys um den Verstand? Mit meinem Aussehen und einem Lächeln. Wenn man was im Kopf, im Herz und in der Hose hat, braucht man nicht viel mehr.

Liebe ist …? …das Einzige, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt.

Funfact: Ich war mal auf einer katholischen Privatschule und ich bin immer von Frauen umgeben.

Flo (34) aus München

Hobbys: Bin generell sehr gerne in der Natur unterwegs. Und ich liebe Reisen, Pauschalurlaub wäre mein größter Alptraum!

Deine Geheimnisse: Ich hatte viele außergewöhnliche Sexdates, zum Beispiel im Krankenwagen, in einer Badewanne, die ich mit einem Unbekannten geteilt habe, oder eine schnelle Nummer in einem Supermarkt in London.

Kevin (32) aus Köln

Lebensmotto: Nimm’s nicht so schwer, nimm alles.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Ich mache Männer mit meinem Duft, Offenheit, Charme und Charakter verrückt.

Funfact: Ich kann sehr gut andere Menschen parodieren.

Manfred (33) aus Hamburg

Hobbys: Mein Hund, eine französische Bulldogge, und mein Schrebergarten

Dein größtes Geheimnis: Würde gerne mal in einem Porno mitmachen, wenn ich um die 40 bin.

Funfact: Wenn ich einkaufen gehe, schiebe ich oft den Einkaufswagen von anderen Personen weiter. Und wunder mich an der Kasse, was da in meinem Korb drinnen ist. Ist schon zu oft vorgekommen. 😉

Welche Promis findest du sexy? Thor, der griechische Gott.

Maurice (22) aus Köln

Lebensmotto: I’m the Captain of my soul

Über dein Outing: 2019 hatte ich mein Outing durch die Teilnahme an der Mr. Gay Germany Wahl. Es war sehr spannend, da mein Umfeld es aus der Presse erfahren hat und ich zu dem Zeitpunkt im Ausland war.

Liebe ist …? …grenzenlos und ein unbeschreibliches Gefühl.

Robin (23) aus Berlin

Hobbys: Musik (Pop) – ich mache meine eigene Musik, reden.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Ich bin frech und forsch.

Liebe ist …? …Leidenschaft, mit Fokus auf Leiden!

Warum „Prince Charming“? …ich habe jede Dating-Plattformen durch, und wenn’s hier auch nicht klappt, bleibt mir nur noch das Kloster!

Thomas (30) aus Berlin

Wie bringst du Boys um den Verstand? Meine harte Erscheinung erfüllt jegliche Bad-Boy-Fantasien, aber innerlich bin ich ein hoffnungsloser Romantiker. Take someone who can do both.

Warum „Prince Charming“? Man ist komplett fern vom Alltag und kann sich zu 100% auf den Menschen und seine Gefühle konzentrieren. So habe ich die Chance, jemandem auf einer sehr intensiven Reise kennenzulernen.

Arne (40) aus Bremerhaven

Lebensmotto: Ich versuche alles im Leben mit einer positiven Einstellung anzugehen.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Mit Charme, Authentizität und Humor. Ich habe die Gabe, über mich selbst lachen zu können.

Liebe ist …? … wenn man sich in allen Situationen das Bad teilt.

Größte Sucht: Als Diabetiker weiß ich, was es heißt, abhängig zu sein, daher bin ich etwas sensibel gegenüber Dingen, die abhängig machen können. Daher würde ich nicht sagen, dass ich eine Sucht habe.

Funfact: In meinem engsten Familien- und Freundeskreis leben 20 Kinder zwischen frisch geboren und 15 Jahren.

Ash (27) aus Berlin

Lebensmotto: Go with the flow

Wie bringst du Boys um den Verstand? Bin ein sehr offener Mensch mit großem Herzen und bezaubere Männer mit meinem Lachen!

Liebe ist …? … mächtig

Funfact: Ich habe in 5 Ländern gelebt (UK, Frankreich, Tschechien, Indien und Deutschland)

Welche Promis findest du sexy? Zac Efron

Corey (33) aus Berlin

Lebensmotto: Hakuna Matata – No worries.

Deine wichtigsten Hobbys: Ich singe unter der Dusche, fahre Fahrrad, wenn das Wetter mitspielt oder gehe ins Sportstudio.

Liebe ist …? … sich geborgen und zuhause zu fühlen.

Funfact: Ich war in meiner Jugend über mehrere Jahre in einem Gospelchor.

Welche Promis findest du sexy? Chris Hemsworth, Thor.

Jan (26) aus Wien

Lebensmotto: Reden ist Schweigen, Silber ist Gold.

Warum bist du noch Single? Weil ich den meisten Männern zu viel bin.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Mit meinem Lächeln und meiner Schlagfertigkeit.

Liebe ist …? … bedingungslos und nicht zwingend nur zwischen zwei Menschen.

Funfact: Man bekommt mich zwar aus dem Norden – aber den Norden nicht aus mir raus.

Welche Promis findest du sexy? Colby Keller, Johny Sibilly und mein heimlicher Schwarm ist Christian Ulmen als Tatort-Kommissar.

Jean-Cédric (30) aus Stuttgart

Lebensmotto: Eher eine Catchphrase: Fett gelitten!

Wie bringst du Boys um den Verstand? Ich kann gut tanzen, ich bin genau an den richtigen Momenten zärtlich und viele lieben meine Lippen (man kann mehr mit ihnen machen, als ihr denkt …)

Dein Geheimnis: Ich habe eine unkontrollierbare Anziehung zu (gutaussehenden) Männern, die einen Mankini tragen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stehe dazu.

Funfacts: Ich besitze eine Kollektion von über 3.000 Mangas. Ich wünsche mir ein Krokodil als Haustier. Ich lutsche am Daumen, und ich hasse es, mich auf Video zu sehen.

Welche Promis findest du sexy? Billy Magnussen, Kano von „Mortal Kombat XI“, Jeffrey Dahmer, Wrestler „Riddle“ von der WWE, Jonathan Tucker.

Lukas (23) aus Hamburg

Lebensmotto: Kein Tag ist wie der andere, also gebe jedem eine Chance.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Mit einer liebevollen Bad Boy-Art, die jeden zum Schmunzeln bringt.

Liebe ist …? … unsichtbar, aber dennoch immer da und ein wärmendes Gefühl.

Funfact: Mir ist so gut wie nichts bzw. gar nichts peinlich, und ich kann auch sehr gut über mich selber lachen.

Welche Promis findest du sexy? Tom Holland (Spiderman), Robert Downey, jr (Iron Man), Wincent Weiss, Shawn Mendes

Markus (32) aus Nordendorf

Lebensmotto: Lebe dein Leben! Lebe deinen Traum! Lebe wie du bist mit jedem Vertrauen!

Größte Geheimnisse: Ich war auf einem Jungeninternat und trage ein Haarteil

Wie bringst du Boys um den Verstand? Mit meinen blauen Augen und meinen Blicken.

Liebe ist …? … ein Gefühl, das dein Leben bereichert, deinem Herzen und deiner Seele Kraft und Hoffnung gibt.

Funfact: Ich habe einen Sauberkeits- und Ordnungsfimmel.

Welche Promis findest du sexy? David Beckham, Kontra K.

Max (25) aus Berlin

Lebensmotto: Man darf das Leben und sich selbst nicht allzu ernst nehmen.

Wichtigste Hobbys: My Drag – das sind ja quasi 7 Hobbys auf einmal.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Lächeln und meine Augen-Blicke funktionieren zum Flirten immer bei mir.

Liebe ist …? … bestenfalls das Schönste im Leben, oft aber auch das Schwierigste!

Funfact: ich spreche fünf Sprachen.

Welche Promis findest du sexy? Maluma, Nyle diMarco und viele mehr.

Pascal (24) aus Iserlohn

Lebensmotto: Opportunities get lost in the blink of an eye, but regrets get lost for a lifetime

Wie bringst du Boys um den Verstand? Mit meiner großen Empathie und meiner Fähigkeit, aus allem etwas Positives zu ziehen. Vielleicht auch mit meinem Spiel zwischen Nähe und Distanz.

Liebe ist …? … mehr als Du und Ich, Liebe ist Wir, individuell und einzigartig in all ihren Facetten.

Funfact: Ich liebe Sprichwörter, erinnere mich aber nur selten an sie.

Welche Promis findest du sexy? Toni Mahfud (Künstler & Model), Hendrik Giesler (von Instagram)

Patrick (30) aus Wien

Lebensmotto: Eine Meinung haben, dahinterstehen, aber auch keine Angst vor irgendwem.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Einfach authentisch bleiben. Ich bin jung, selbstlos, erfolgsorientiert, uneigennützig und humorvoll.

Liebe ist …? … bedingungslos

Größte Sucht: Ich bin süchtig nach dem Leben, und das ist auch gut so!

Welche Promis findest du sexy? Maluma.

