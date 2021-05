Diese deutschen Promi-Papas feiern ihren ersten Vatertag

Mario Götze feiert seinen ersten Vatertag. Er und seine Frau Ann-Kathrin Götze sind Eltern des kleinen Rome. (aha/spot)

12.05.2021 16:00 Uhr

Nach dem Muttertag am Sonntag folgt am Donnerstag der Vatertag. Einige Promi-Väter wie Mario Götze und Johannes Haller feiern ihren ersten Vatertag.

Lena Gercke (33), Cheyenne Ochsenknecht (20) und viele weitere deutsche Promi-Mütter durften am vergangenen Sonntag ihren ersten Muttertag feiern. Am kommenden Donnerstag steht der Vatertag an – und auch hier gibt es einige Premieren. Für diese Stars ist es der erste Vatertag in ihrem noch jungen Papa-Dasein.

„Bachelor“-Papa Sebastian Pannek

Der ehemalige „Bachelor“ Sebastian Pannek (34) und seine Frau Angelina Pannek (29) durften sich im Juni 2020 über ihren ersten Nachwuchs freuen: Sie sind Eltern eines Sohnes geworden. Die Geburt gaben sie im Netz bekannt – den Namen des Babys halten sie jedoch bis heute geheim. Für Pannek ist es der erste Vatertag mit seiner kleinen Familie.

Frisch gebackener Vater Johannes Haller

Reality-TV-Star Johannes Haller (33) hätte seinen ersten Vatertag beinahe erst 2022 feiern dürfen. Seine Verlobte, Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka (31), brachte die gemeinsame Tochter Hailey-Su erst vor wenigen Tagen zur Welt. Der junge Papa kann seinen Vatertag umgeben von Sonne und Meer in seiner Wahlheimat auf Ibiza genießen.

Fußball-Weltmeister Mario Götze

Fußballstar Mario Götze (28) und seine Frau Ann-Kathrin Götze (31) sind seit Juni 2020 Eltern. Seitdem steht der kleine Rome im Mittelpunkt ihres Lebens. Ob der Fußballer seine Fans via Instagram am Vatertag teilhaben lässt?

Kuppelshow-Vater Yasin Cilingir

Yasin Cilingir (29) und Samira Berkane (23) lernten sich 2019 bei der RTLzwei-Kuppelshow „Love Island“ kennen und lieben – mittlerweile sind die beiden Eltern des kleinen Malik. Auch für Cilingir ist es der erste Vatertag am Donnerstag. Den wird der junge Vater sicherlich gebührend feiern.

YouTube-Papa Tobias Wolf

Im August 2020 kam der Sohn des YouTube-Paares Tobias (29) und Maren Wolf (28) zur Welt. Der kleine Lyan lebt seitdem ein Leben vor der Kamera – die Videoblogger dokumentieren das Leben ihres Nachwuchses für ihre Fans. Wer weiß, vielleicht bekommen die Abonnenten auch einen Einblick in Tobias‘ ersten Vatertag?

Vatertag bei Massimo Sinató und Rebecca Mir

Massimo Sinató (40) und seine Frau Rebecca Mir (29) sind seit Mitte April Eltern eines kleinen Sohnes. Den Namen und das Gesicht des Babys hält das Paar jedoch geheim. Ob der Profitänzer zu seinem ersten Vatertag vielleicht ein Foto mit seinem Sohn posten wird?