03.02.2021 19:08 Uhr

Diese ehemaligen GNTM-Meeedchen sind schon Mama!

2020 scheint das Baby-Fieber ausgebrochen zu sein: Vier ehemalige GNTM-Meeedchen sind Mütter geworden, und drei weitere sind hochschwanger!

Am Donnerstag geht es los mit der 16. Staffel „Germany’s Next Topmodel“. Seit 15 Jahren sucht Heidi Klum nun ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz ab, um ein neues Model-Küken auf die internationalen Laufstege zu bringen. Viele Mädels sind im Nachhinein zumindest als Influencerinnen erfolgreich. Und einige von ihnen haben selbst schon wieder kleine Küken!

Lena Gercke

Die Gewinnerin der ersten Staffel GNTM ist heute noch ein erfolgreiches Model. Mit 32 Jahren ist Lena Gercke auch noch Fernsehmoderatorin, Synchronsprecherin – und Mutter. Im Juni 2020 sind sie und ihr Partner, Regisseur Dustin Schöne, zum ersten Mal Eltern eines kleinen Mädchens geworden! Am 10. des Monats erblickte die kleine Zoe das Licht der Welt.

Barbara Meier

Die Gewinnerin der zweiten Staffel von GNTM, Barbara Meier, ist nur kurz nach Lena Mami geworden. Am 16. Juli 2020 bekam sie ihr Töchterchen Marie-Therese, gemeinsam mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann. Wie auch Lena zeigt die 34-jährige Barbara keine Bilder von ihrer Tochter, bis auf die Füßchen und eine Hand. Schade für die Fans, aber natürlich verständlich. Nach ihrem Sieg konnte Barbara nicht nur als durchaus erfolgreiches Model, sondern auch als erfolgreiche Schauspielerin arbeiten!

Sara Leutenegger

Sara – wer? Die 26-jährige Sara Leutenegger nahm an der GNTM-Staffel Nummer 13 teil, gemeinsam mit Klaudia mit K. Die beiden mussten die Show zusammen nach dem Shoot-Out verlassen. So richtig hat es mit der Modelkarriere nicht klappen wollen, aber wie sagt man so schön? „Pech im Spiel, Glück in der Liebe“ – im Oktober 2020 sind sie und ihr Mann Lorenzo Leutenegger Eltern eines kleinen Sohns geworden.

Neele Bronst

Die neuste Mami im GNTM-Bunde ist Neele Bronst. Mit 24 Jahren ist sie die jüngste und neuste Mutter der Runde. Am 12. Januar wurde ihr kleiner Sohn, den sie nur liebevoll „Löwe“ nennt, geboren. Fans spekulieren, dass der Kleine Leo oder Lion heißt. Die Geburt war wahrlich nicht einfach: Über sieben Tage ging der Geburtsprozess! Aber nun kann Neele ihren Sohn in die Arme schließen. Sie ist alleinerziehend. Bei GNTM trat sie 2017 für Team Thomas an, schaffte es auf den 16. Platz.

Die schwangeren Ladys

Neben den neuen Müttern stehen auch einige ehemalige Meeedchen kurz vor der Geburt ihrer Babys. So kündigte Rebecca Mir, die in der sechsten Staffel von GNTM den zweiten Platz belegte, am 5. Dezember ihre Schwangerschaft an. Auch Brenda Patea, zehntplatzierte aus der Staffel 2017, erwartet ihr erstes Kind – sie ist in der 34. Schwangerschaftswoche. Vanessa Tamkan, Finalistin in 2019, ist kurz vor der Geburt: Ihr Baby wird ein Junge und ein Name ist auch schon entschieden – allerdings nicht für die Öffentlichkeit. Bei ihr könnte es jeden Moment so weit sein!

„Germany’s Next Topmodel“ läuft ab dem 4. Februar immer 20:15 Uhr bei ProSieben. Einen ersten Einblick in die 16. Staffel bekommt ihr im folgenden Video. (AKo)