Diese Ex-GNTM-Kandidatin kämpft gegen den Krebs

Mittwoch, 14. August 2019 13:10 Uhr

2016 wollte Laura Bräutigam bei „Germanys Next Topmodel“ durchstarten. Am Ende erreichte sie Platz 11. Rund drei Jahre später leidet die ehemalige Kandidatin nun an Krebs.

Die ersten Symptome der schlimmen Krankheit machten sich Anfang des Jahres bemerkbar. Damals fühlte sich das Model dauerhaft müde und energielos. Dazu wurde ihr ganzer Körper von einem Hautausschlag befallen. „Kein Arzt wusste was los war“, verriet die heute 20-Jährige gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Nachdem kein Mediziner eine Diagnose stellen konnte, wurde die gebürtige Schwäbin schließlich in eine Klinik eingewiesen. Die Ärzte vermuteten, dass Laura an einer Herzbeutelentzündung leidet.

Quelle: instagram.com

Starke Frau

In der Klinik entdeckten die Ärzte jedoch keine Entzündung im Herzen, sondern einen zehn Zentimeter großen Tumor im Brustkorb der Schönheit. Mittlerweile hat die Patientin einen monatelangen Aufenthalt sowie eine Chemotherapie hinter sich gebracht. „Es war furchtbar“, berichtete die „GNTM“-Teilnehmerin weiter.

Allerdings ist Laura Bräutigam ein Kämpferherz. Trotz der harten Zeit hat sie ihre Abitur-Prüfungen erfolgreich absolviert und träumt nun von einem Studium. Ihre Model-Karriere hat sie aber vorerst an den Nagel gehängt. Dennoch eine starke junge Frau die ihre Träume nicht aufgibt.