08.01.2021 10:20 Uhr

Diese Fashiontrends hält das Jahr 2021 bereit

Das Fashionjahr 2021 verspricht Monate der Gegensätze. Athflow lädt zum Entspannen ein, Tüll und Leder rufen nach Aufmerksamkeit.

Das Corona-Jahr 2020 hat in der Welt der Mode einen Wandel vorangetrieben: Tragekomfort wurde zum großen Thema. Und 2021 wird sich daran wohl nichts ändern. Bequeme Kleidung, voluminöse Schnitte und fließende Materialien stehen weiter im Mittelpunkt. Aber auch raffinierte und verführerische Momente, ausgelöst durch semitransparente Röcke oder Lingerie-Elemente, hält das neue Jahr für Modebegeisterte bereit.

Farben: Ultimate Gray, Illuminating und Pastelltöne

Die Farben des Jahres 2021 sind laut Farbinstitut Pantone Ultimate Gray und Illuminating. Bei Ultimate Gray handelt es sich um einen hellen Grauton, der ein „Gefühl der Gelassenheit, Beständigkeit und Resilienz“ vermitteln soll. Illuminating hingegen ist ein sonniger Gelbton, der für „Kraft, Klarheit und Hoffnung“ sowie für „Mut und Lebensfreude“ stehe. Aber auch Pastelltöne können 2021 punkten. Zartes Rosa, Gelb und Flieder liegen besonders im Trend.

Mehr ist mehr: Volumen

Figurbetont war gestern. Im neuen Jahr dreht sich alles um futuristische Schnitte und viel Volumen. Was in den vergangenen Modejahren mit dezenten Puffärmeln anfing, wird 2021 auf die Spitze getrieben, ganz nach dem Motto: mehr ist mehr. Hingucker sind vor allem kastig geschnittene Mäntel, ausladende Hosen sowie voluminöse Kleider und Röcke im Ballonschnitt.

Trend-Comeback: Schlaghosen

Was sich 2020 bereits abzeichnete, erfährt 2021 wohl seinen Höhepunkt: Schlaghosen sind wieder modern. Egal, ob Denim, Jersey oder Feinstrick, der signifikante Schnitt überzeugt in jedem Material sowie jeder Form. Geschickt: Dem Anlass entsprechend lassen sich die Hosen sowohl schick als auch lässig stylen.

Gewagter Hingucker: Transparenz

Nachdem Bodys bereits zum festen Bestandteil der alltäglichen Garderobe zählen, gesellt sich 2021 ein stylischer Begleiter hinzu. Transparente Röcke und Kleider sorgen für einen aufregenden Look. Diese werden über Body, Radlerhose oder Lingerie getragen und geben durch ihr feines Material, meist Tüll, den Blick auf das Darunterliegende frei.

Verführerisch: Lingerie-Elemente

Es bleibt verführerisch. Im Fashionjahr 2021 schafft es Lingerie nicht nur unter die Kleidung. Immer mehr Modehäuser setzen auf sichtbare Elemente. Entweder blitzen Bustier, Korsett oder Büstenhalter stilsicher hervor oder werden gar gänzlich in das Design integriert.

Statement-Look: Ledermäntel

Wer modisch auf sich aufmerksam machen will, bekommt mit diesem Trend die Chance dazu. Ledermäntel gibt es in den unterschiedlichsten Längen, Schnitten und Farben. Besonders angesagt: das It-Piece mit Kleidungsstücken aus derselben Farbfamilie stylen. Monochrome Looks wirken edel und hochwertig.

Häkel-Nachfolger: Netz

Sommerliche Häkelkleider und -oberteile werden 2021 abgelöst: Netz ist das neue Must-have. Da entsprechende Kleidungsstücke schnell plakativ und steif wirken können, empfiehlt es sich für den Anfang zunächst auf Accessoires zu setzen. Taschen und Schuhe in Netz-Optik passen hervorragend in den Sommer und lassen sich simpel mit weiteren Fashiontrends des Jahres kombinieren.

Verspieltes Accessoire: Kopftücher

2021 werden Kopftücher getragen. Mit Modellen aus Seide lassen sich in Windeseile verspielte Looks kreieren, die aufregende Stilbrüche hervorrufen können. Am besten gelingt das Styling, wird ein mehrfarbiges Tuch zu einem unifarbenen Outfit gewählt.

Gemütlich und schick: Athflow

Das Corona-Jahr 2020 hat die Garderobe vieler Menschen gewandelt. Bequeme Kleidung rückte durch das Arbeiten im Homeoffice in den Vordergrund – und das bleibt auch so. Der wohl größte Fashiontrend 2021 heißt Athflow und ist der Nachfolger des Athleisure-Stils. Ihn zeichnen vor allem weite Schnitte sowie weiche und fließende Stoffe aus, die eine Mischung aus Lässigkeit und Eleganz versprühen. Perfekt für alle Gelegenheiten.

(cos/spot)