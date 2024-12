Auf Netflix und Co. Diese Filme läuten auf den Streamingdiensten die Weihnachtszeit ein

Lindsay Lohan in "Our Little Secret". (dam/spot)

SpotOn News | 15.12.2024, 18:30 Uhr

Die Klassiker sorgen auch in diesem Jahr für weihnachtliche Stimmung in den eigenen vier Wänden. Das sind die Highlights auf den Streaming-Plattformen.

Auch in diesem Jahr sorgen Netflix, Prime Video und Co. mit einer riesigen Auswahl an Weihnachtsfilmen für eine besinnliche Stimmung. Wo läuft was, wer bietet die neusten Streifen an und wo sind die altbekannten Klassiker zu finden?

Romantische Filme und Musik-Specials auf Netflix

Netflix will die Zuschauer auf unterschiedlichste Weise in Weihnachtsstimmung versetzen. So bietet der Streaming-Gigant neben altbewährten Filmen wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005) mit Johnny Depp (61) einige Neuheiten: Mit "Our Little Secret" läutet wie mit "Falling for Christmas" vor zwei Jahren Schauspielerin Lindsay Lohan (38) die besinnliche Zeit ein. Als Avery trifft sie darin ausgerechnet über Weihnachten auf ihren Ex Logan, gespielt von Ian Harding (38). Denn die neuen Partner der beiden sind Geschwister, was für reichlich Spannung, aber auch Witz und Romantik sorgt.

Für ebenso große Gefühle sorgen Jen Lilley (40) und Matthew Morrison (46) in "A Paris Christmas Waltz" (2024). In dem Liebesfilm trifft die Buchhalterin Emma auf den Tänzer Leo, der allmählich die Lust an dem Profisport verliert. Doch dann bietet sich für die beiden die Gelegenheit, in der französischen Hauptstadt Paris das Tanzbein zu schwingen.

Auch kommen Musikfans auf der Streaming-Plattform auf ihre Kosten: Das Special "A Nonsense Christmas" mit Sängerin Sabrina Carpenter (25) feierte pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember Premiere. Carpenter präsentiert in der Show Songs aus ihrer Weihnachts-EP "Fruitcake" sowie beliebte Weihnachtsklassiker. Stars wie Chappell Roan (26), Tyla (22) und Shania Twain (59) unterstützen sie dabei.

Die besten Filme der 2000er auf Amazon Prime Video

Wer eine kleine Zeitreise in die Weihnachtszeit vor 20 Jahren machen möchte, ist auf Amazon Prime Video genau richtig. In "Tatsächlich … Liebe" (2003) geht es um zehn Liebes- und Lebensgeschichten, die sich am 24. Dezember miteinander verbinden. In der britischen Liebeskomödie spielen unter anderem Hugh Grant (64), Emma Thompson (65), Colin Firth (64), Keira Knightley (39) und Alan Rickman (1946-2016) mit.

Auch "Liebe braucht keine Ferien" (2006) darf in diesem Jahr nicht fehlen: Cameron Diaz (52) und Kate Winslet (49) hatten in ihren Rollen Amanda und Iris zuletzt kein Glück in der Liebe. Doch Graham (Jude Law, 51) und Miles (Jack Black, 55) beweisen den Single-Ladies zum Weihnachtsfest, wie schön die Liebe sein kann.

Mehr Witz in die Weihnachtszeit bringen Reese Witherspoon (48) und Vince Vaughn (54) in "Mein Schatz, unsere Familie und ich" (2008). Ihre Charaktere Kate und Brad freuen sich zum Weihnachtsfest auf einen Pärchenurlaub auf den Fidschis. Doch nachdem alle Flüge kurzfristig gecancelt werden, wird das Paar zur gemeinsamen Zeit mit der Familie verdonnert.

Wer in diesem Jahr nicht auf "Der Grinch" (2000), "Der Polarexpress" (2004) und "Eine zauberhafte Nanny" (2006) verzichten will, wird ebenfalls auf Amazon Prime Video fündig.

Diverse Filmhits auf RTL+

Auf der Plattform RTL+ können die Weihnachtsfans einen der unangefochtenen Festtagsklassiker streamen: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973) . In der beliebten deutsch-tschechischen Verfilmung des Grimm'schen Märchens "Aschenputtel" geht es um das Aschenbrödel (Libuše Šafránková, 1953-2021), das für seine Stiefmutter (Carola Braunbock, 1924-1978) und ihre Tochter Dora (Daniela Hlaváčová, 79) schuften muss. Nach einer kurzen Begegnung mit einem Prinzen (Pavel Trávníček, 74) helfen drei magische Haselnüsse Aschenbrödel dabei, sein Herz zu erobern und sich aus den Zwängen der bösen Stiefmutter zu befreien.

Für viele Menschen zählen einige Filme zum Pflichtprogramm zu Weihnachten, die gar nichts mit dem Fest zu tun haben. Etwa die dreiteilige Fantasy-Filmadaption "Der Hobbit" (2012, 2013, 2014) des gleichnamigen Romans von J. R. R. Tolkien (1892-1973). In dem Prequel zur "Der Herr der Ringe"-Trilogie (2001, 2002, 2003) geht es um Bilbo Beutlin (Martin Freeman, 53), der es auf einer abenteuerlichen Reise unter anderem mit dem mächtigen Drachen Smaug zu tun bekommt.

Für Zauber und Magie sorgt auch Harry Potter (Daniel Radcliffe, 35) in der gleichnamigen und achtteiligen Filmreihe (2001-2011). In der Verfilmung der Fantasy-Romane von J. K. Rowling (59), die über die Weihnachtsfeiertage gerne über die Bildschirme flimmert, geht es um den jungen Zauberer und seinen Kampf gegen den dunklen Hexenmeister Lord Voldemort (Ralph Fiennes, 61).