Neue Reality-Show auf RTL+ Diese Paare ziehen in „Das Sommerhaus der Normalos"

"Das Sommerhaus der Normalos": Diese Pärchen sind ab 24. Februar mit dabei. (dr/spot)

10.02.2025

Der Streamingdienst RTL+ wagt ein Experiment: In "Das Sommerhaus der Normalos" ziehen acht nicht-prominente Paare in das berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt ein. Statt Stars und Sternchen kämpfen dieses Mal ganz gewöhnliche Menschen um den Sieg.

Bevor das "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, wagt der Streamingdienst RTL+ ein spannendes Experiment: Ab dem 24. Februar 2025 werden in der neuen Reality-Show "Das Sommerhaus der Normalos" erstmals acht Paare ohne Promi-Status im berüchtigten "Häuschen Elend" in Bocholt-Barlo um 25.000 Euro kämpfen. Statt Schauspielerinnen, Models und Influencer treffen dort nun Bankkaufleute auf Zugbegleiter und Immobilienmakler auf IT-Einkäufer.

Das jüngste Paar der Show bilden Marcel Wittek (24) und Lisa Sophie Wolff (23) aus Frankfurt am Main. Der Luftsicherheitsassistent und die Zugbegleiterin lernten sich vor zweieinhalb Jahren über Tinder kennen und führten zunächst eine Fernbeziehung. Erst im Oktober 2023 zog Marcel bei seiner Freundin ein. Das Paar kämpft immer wieder mit Eifersucht – während er gerne feiert, ist das für Lisa weniger attraktiv.

Ebenfalls zu den jüngeren Teilnehmern gehören Hendrik Sünder (28) und Sophie Welack (22). Der Klempner und die medizinische Fachangestellte sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar und leben in der Nähe von Hannover. Auch bei ihnen ist Eifersucht ein großes Thema – Sophie darf zum Beispiel nicht alleine feiern gehen.

Auch erfahrene Pärchen ziehen ein

Deutlich mehr Beziehungserfahrung bringen Manfred Gardianczik (60) und Andrea Schwarze (61) mit. Die beiden Bankangestellten aus Bremerhaven kennen sich bereits seit 34 Jahren, waren lange Zeit eng befreundet und sind seit 2018 verheiratet. Ihre Beziehung basiert auf Vertrauen, Respekt und offener Kommunikation.

Auch Marc (36) und Anna-Lucia Preuße (27) verbindet eine besondere Geschichte: Der Unternehmer war einst der Mathe-Nachhilfelehrer seiner heutigen Partnerin. Inzwischen leiten sie gemeinsam eine Community-Plattform und pendeln zwischen Wuppertal und Dubai.

Die weiteren Teilnehmer

Zu den weiteren Teilnehmern gehören Sebastian Makowski (30) und Viktoria Senne (26) aus Osnabrück, die seit März 2022 ein Paar sind. Während er als Büromanager in einer Dachdeckerfirma arbeitet, studiert sie Wirtschaftspsychologie. Das Paar kämpft in Streitsituationen mit Impulsivität und Sturheit.

Mladen Doric (31) und Michelle Misic (28) sind seit vier Jahren zusammen. Der Buchhalter und die IT-Einkäuferin leben in Essen. Michelle wartet schon länger auf einen Heiratsantrag von ihrem Partner, der sich vom einstigen Egoisten zum fürsorglichen Partner entwickelt hat.

Richard Sternberg (29) und Vanessa Brahimi (28) lernten sich vor sechs Jahren bei einem Nebenjob in einer Bar kennen. Für den heutigen Filialleiter ist die Sozialversicherungsfachangestellte die erste feste Freundin. Das Paar hat sich bewusst gegen eigene Kinder entschieden.

Das achte Paar bilden Sascha (36) und Sandra Czok (34) aus Isernhagen. Der Spezialist für Datenloggermanagement und die Marketingleiterin sind seit 2009 zusammen und seit 2022 verheiratet. Die beiden lernten sich auf Mallorca kennen und führten lange Zeit eine Fernbeziehung.

Die Reality-TV-Neulinge müssen in der Show die gleichen Aufgaben meistern wie ihre prominenten Vorbilder. "Das Sommerhaus der Normalos" wird ab dem 24. Februar 2025 wöchentlich auf RTL+ zu sehen sein.