Diese Personen sind für den Friedensnobelpreis nominiert

01.02.2021 12:27 Uhr

Normalerweise hält das norwegische Nobelinstitut die Nominiertenliste für den Friedensnobelpreis streng geheim. Ab und an sickern aber doch Namen durch. Unter anderem sollen Greta Thunberg und Donald Trump 2021 auf der Liste stehen.

Wer wird im Oktober mit dem Friedensnobelpreis geehrt? Die Auswahl ist vielfälltig. Obwohl die Liste der Nominierten normalerweise geheim bleibt, sickern doch immer wieder Namen durch. So soll erneut Klimaaktivistin Greta Thunberg (18) neben Ex-US-Präsident Donald Trump (74) und Kremlkritiker Alexej Nawalny (44) für den Preis vorgeschlagen worden sein, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Auf der diesjährigen Nominierungsliste sollen zudem der Wikileaks-Gründer Julian Assange (49), drei belarussische Oppositionelle, das Internationale Faktencheck-Netzwerk (IFCN), die Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR der Vereinten Nationen und das WHO-Programm COVAX für den weltweiten Zugang zu Corona-Impfstoffen stehen. Auch die „Black Lives Matter“-Bewegung wurde für den Preis vorgeschlagen, wie die Organisation selbst auf Twitter bestätigte.

Ein ausgewählter Kreis von Abgeordneten und Ministern aller Staaten, ehemaligen Preisträgern sowie Universitätsprofessoren ist berechtigt, eine Nominierung für den Friedensnobelpreis einzureichen. Die Vorschläge mussten bis zum 31. Januar eingehen, der Preisträger wird im Oktober verkündet. Vergangenes Jahr wurde das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen geehrt. Damals waren 317 Kandidaten im Rennen.

We hold the largest social movement in global history. Today, we have been nominated for the Nobel Peace Prize. People are waking up to our global call: for racial justice and an end to economic injustice, environmental racism, and white supremacy. We're only getting started ?? pic.twitter.com/xjestPNFzC

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) January 30, 2021