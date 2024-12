Trauriger Rückblick Diese Promi-Tode haben uns 2024 schockiert

Der Sänger Liam Payne starb im Oktober auf tragische Weise. (dam/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 15:01 Uhr

Auch in diesem Jahr mussten die Fans Abschied von ihren Idolen nehmen. Die Hintergründe einiger Promi-Todesfälle waren dabei besonders tragisch.

Auch im Jahr 2024 mussten zahlreiche Fans von ihren Stars Abschied nehmen, einige starben in jungem Alter durch Verbrechen oder Unglücke. Diese Promi-Tode waren dabei besonders tragisch…

Christian Oliver

Schauspieler Christian Oliver (1972-2024) kam Anfang des Jahres, am 4. Januar, bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste von Bequia ums Leben. Mit an Bord waren Olivers Töchter, die er mit seiner Ex-Frau Jessica Klepser (50) teilte. Auch die beiden Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren verloren bei dem tragischen Unfall ihr Leben.

Grund für den Absturz scheint ein Motorschaden gewesen zu sein, wie aus einem Statement auf Instagram hervorging, das Klepsers Pilatesstudio postete. "Unsere Töchter Madita und Annik waren zusammen mit ihrem Vater Christian auf dem Rückweg von einem Urlaub in der Karibik, als das einmotorige Flugzeug, mit dem sie unterwegs waren, einen Motorschaden hatte und ins Meer stürzte. Leider überlebten alle vier Passagiere des kleinen Flugzeugs nicht", hieß es in der Erklärung.

Später behauptete der Regisseur Nick Lyon (54), der noch wenige Wochen zuvor mit Oliver gedreht hatte, dass dieser gar nicht in dem Flugzeug sitzen sollte: Lyon sagte in einem Interview mit "Bild", dass Oliver dringend zurück nach Los Angeles wollte und erklärte: "Er sollte eigentlich nicht mit dieser kleinen Maschine fliegen. American Airlines hatte aber seinen ursprünglichen Flug abgesagt und er hätte erst vier Tage später fliegen können", so Lyon. Ein Tauchschulbesitzer habe Oliver daraufhin angeboten zu fliegen. Wie groß dessen Flugerfahrungen waren, sei nicht bekannt gewesen.

Sowohl national als auch international feierte Oliver große Erfolge: In Deutschland erlangte er vor allem durch seine Rolle des Hauptkommissars Jan Richter in der Action-Serie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" Bekanntheit. Auch wirkte Oliver unter anderem an der Seite von Cate Blanchett (55) und George Clooney (63) in dem Thriller "The Good German – In den Ruinen von Berlin" mit.

Thomas Kingston

Im Februar dieses Jahres musste das britische Königshaus einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Thomas Kingston (1978-2024), der Ehemann von Lady Gabriella Kingston (43), starb im Alter von 45 Jahren. Wie unter anderem "People" berichtete, seien Rettungskräfte zu einer Adresse in Gloucestershire im Südwesten Englands gerufen worden. Dort habe man Kingstons Leben nicht mehr retten können.

"Wir geben mit tiefster Trauer den Tod von Thomas Kingston, unserem geliebten Ehemann, Sohn und Bruder, bekannt. Tom war ein außergewöhnlicher Mann, der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte. Sein Tod ist ein großer Schock für die ganze Familie", erklärten daraufhin Kingstons Angehörige rund um seine Ehefrau. Auch König Charles (76) und dessen Ehefrau Königin Camilla (77) drückten in einer offiziellen Mitteilung des Palasts ihr Mitgefühl aus: "Der König und die Königin wurden über Thomas' Tod informiert und trauern mit Prinz und Prinzessin Michael of Kent und allen, die ihn kannten, um ein sehr geliebtes Familienmitglied. Insbesondere senden Ihre Majestäten ihre tief empfundenen Gedanken und Gebete an Gabriella und die gesamte Familie Kingston."

Wenige Tage nach dem tragischen Schicksalsschlag stand dann die Todesursache fest: Laut "Daily Mail" deutete alles darauf hin, dass er sich das Leben genommen hatte.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Kingston arbeitete als Bankier. Im Mai 2019 heiratete er in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor die damalige Lady Gabriella Windsor, die Tochter von Prinz Michael of Kent (82). Dieser wiederum ist ein Cousin ersten Grades der verstorbenen Königin Elizabeth II. (1926-2022). Nach dem Tod ihres Mannes zog Lady Gabriella Kingston angeblich aus dem gemeinsamen Haus in Notting Hill aus und lebt seither bei ihren Eltern im Kensington Palast – das berichtete unter anderem "Hello!".

Johnny Wactor

Auch Johnny Wactor (1986-2024) starb unter tragischen Umständen. Im Mai hatte die Mutter des Schauspielers gegenüber "TMZ" bekannt gegeben, dass dieser in Los Angeles erschossen worden sei. Gemeinsam war er mit einer Kollegin in der Metropole unterwegs, als sich mehrere Männer an seinem Auto zu schaffen machten. Dem US-Portal zufolge habe Wactor nicht versucht, sich zu wehren oder die Männer aufzuhalten, dennoch hätten sie auf ihn geschossen. In einem örtlichen Krankenhaus konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Kurz nach der traurigen Todesmeldung stellte sich heraus, dass sich Wactor sogar schützend vor seine Kollegin stellte. "Er stieß auf sie und dachte, sein Wagen würde abgeschleppt. Also sagte er etwas zu den Kerlen, wie 'Hey, schleppt ihr ab?' Als er sich dann umdrehte, sah er, was passierte, und stellte seine Kollegin hinter sich. Und dann haben sie ihn erschossen", berichtete Wactors Bruder Grant im Interview mit "Daily Mail". Auch die Kollegin selbst äußerte sich wenig später zu dem Vorfall. "Er wurde von einem Feigling sinnlos getötet, ohne Rücksicht auf das wundervolle Leben, das er stehlen würde. […] Mein Herz ist gebrochen und ich bin unglaublich wütend. Mein einziger Trost ist zu wissen, dass ich bei ihm war und er nicht allein sein musste. Mein anderer Trost wird sein, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen", trauerte sie in einem Statement auf Instagram.

Nach seiner Beerdigung im Juni wurden schließlich vier Verdächtige festgenommen – das ging aus einem Statement auf X des Los Angeles Police Departments hervor. Demnach handelte es um drei 18-Jährige und einen vier Jahre älteren Mann.

LAPD News: Update on a Central Division Homicide pic.twitter.com/aGCJa5exbD — LAPD PIO (@LAPDPIO) August 15, 2024

Wactor war vor allem für seine Rollen in diversen Serien bekannt. Mit "Army Wives" feierte er 2007 sein Fernsehdebüt: Danach folgten weitere Produktionen wie "General Hospital" oder "Criminal Minds".

Benji Gregory

Kinderstar Benji Gregory (1978-2024) starb im Alter von nur 46 Jahren, wie" TMZ" im Juli berichtet hatte. Seine Schwester Rebecca bestätigte gegenüber dem US-Portal, dass Gregory bereits einen Monat zuvor tot in seinem Auto auf dem Parkplatz einer Bank in Peoria, im US-Bundesstaat Arizona, gefunden wurde. Die genauen Umstände waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Jedoch vermutete seine Familie, dass Gregory im Auto eingeschlafen und aufgrund der hohen Temperaturen an einem Hitzschlag gestorben sei. Auch sein Hund sei tot im Auto gefunden worden.

Zwei Monate später wurde die Todesursache festgestellt: Wie unter anderem "People" berichtete, starb der einstige Schauspieler tatsächlich an den Folgen der Hitzebelastung und einer einsetzenden Leberzirrhose. Demnach gilt Gregorys Tod als Unfall.

Gregory war in den 1980ern mit seiner Rolle des jungen Brian Tanner in der Kult-Sitcom "Alf" berühmt geworden. Doch nach dem Ende der Serie geriet seine Karriere ins Stocken, größere Rollen blieben aus. Nach seinem Studium am Academy of Art College in San Francisco beendete Gregory seine Karriere als Schauspieler vollends.

Shannen Doherty

Jahrelang hatte Shannen Doherty (1971-2024) gegen den Krebs gekämpft, bis sie im Juli an den Folgen der Erkrankung starb. "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat", erklärte ihre Pressesprecherin in einem Statement gegenüber "People".

Doherty war durch die Serien "Beverly Hills, 90210" und "Charmed – Zauberhafte Hexen" weltweit berühmt geworden. 2015 wurde dann das erste Mal bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Zwischenzeitlich galt Doherty zwar als geheilt, 2017 kehrte die Krankheit aber zurück. Drei Jahre später galt ihr Krebs bereits als unheilbar. Ende 2023 gab sie bekannt, dass auch ihre Knochen vom Krebs betroffen seien.

Kurz vor ihrem Tod gab die Schauspielerin in ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" ein erneutes Gesundheitsupdate – und zeigte sich hoffnungsvoll. "Es ist wie ein großer Weckruf, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass es auch etwas Positives gibt, und das Positive ist, dass sich die molekulare Struktur meiner Krebszellen vor Kurzem verändert hat, was bedeutet, dass es viel mehr Möglichkeiten für mich gibt, die ich ausprobieren kann, sodass ich zum ersten Mal seit vielleicht ein paar Monaten wieder Hoffnung habe", berichtete Doherty damals.

Liam Payne

Im Oktober machten die schrecklichen Nachrichten die Runde, dass Liam Payne (1993-2024) im Alter von gerade einmal 31 Jahren gestorben ist. Der Sänger starb nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Feststeht bisher, dass Payne in den 72 Stunden vor seinem Tod mehrfach Alkohol, Kokain sowie ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum konsumiert hatte – das geht aus einem Statement der argentinischen Staatsanwaltschaft hervor. Demnach hätten die Untersuchungen ergeben, dass "das Opfer während des Sturzes keine Reflexhaltung einnahm, um sich zu schützen, sodass vorerst davon ausgegangen werden kann, dass er in einen Zustand halber oder völliger Bewusstlosigkeit verfallen sein könnte".

Im Rahmen der Ermittlungen wurden wenige Wochen nach Paynes tragischem Tod drei Verdächtige festgenommen, davon ein Hotelangestellter. Ein Suizid könne der Polizei nach ausgeschlossen werden.

Rund einen Monat später fand die Beerdigung in Paynes Heimat Amersham nahe London statt. Ein mit Blumen besetzter Sarg wurde von einer weißen Pferdekutsche durch die Straßen des Orts zur Kirche gebracht. Dort warteten zahlreiche Gäste: Und den Anwesenden befand sich unter anderem Paynes Freundin Kate Cassidy (25), seine Ex Partnerin Cheryl Cole (41), mit der er bis 2018 etwa zwei Jahre lang liiert war, und ihr gemeinsamer Sohn Bear (7).

Payne war als Teenager mit der Band One Direction berühmt geworden: 2010 wurde die Boygroup von Payne, Zayn Malik (31), Harry Styles (30), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (32) in der Show "The X Factor" gegründet. Mit Songs wie "What Makes You Beautiful" und "Night Changes" feierten sie weltweite Erfolge. 2015 kam es schließlich zur Trennung der Band, seither verfolgten die Mitglieder ihre Solo-Karrieren. Auch Paynes einstige Bandkollegen erschienen bei der Trauerfeier.