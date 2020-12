26.12.2020 11:01 Uhr

Diese Promis gaben sich 2020 das Jawort

Von der Royal Wedding zum Bachelor-Brautpaar: 2020 war nicht das einfachste Jahr für große Hochzeitsfeiern, dennoch wagten einige Promipaare den Schritt vor den Traualtar.

2020 mussten viele Paare ihre Hochzeit verschieben, doch einige Promis ließen es sich nicht nehmen, trotz Corona-Pandemie ihre Liebe am Traualtar zu besiegeln. Die einen gaben sich im kleinsten Kreis das Jawort, andere vor großem Publikum im TV. Und sogar eine royale Hochzeit wurde gefeiert.

Zum Jahresbeginn wurde im Nobelskiort St. Moritz eine echte Luxus-Sause gefeiert, als Dasha Zhukova (39), Ex-Frau von Roman Abramowitsch (54), dem Reedereierben und Paris-Hilton-Ex Stavros Niarchos (35) das Jawort gab. Ende Januar heiratete Ex-„Baywatch“-Nixe Pamela Anderson (53) dann noch völlig überraschend den Filmproduzenten Jon Peters (75), mit dem sie bereits vor über 30 Jahren liiert war. Bereits am 1. Februar wurde allerdings bekannt, dass sie sich wieder getrennt haben.

Angelina Heger legte ihren Geburtsnamen ab

Bachelor-Hochzeit: Die Gerüchteküche zum Brodeln brachte Ende April Angelina Pannek (28), als sie ihren Geburtsnamen Heger auf Instagram in Pannek änderte und ein Foto postete, das sie in einem cremefarbenen Kleid zeigte. Wenig später folgte die Bestätigung der Hochzeit mit Sebastian Pannek (34).

Hochzeiten mit großem Altersunterschied

Anfang Juni brannten US-Schauspieler Dennis Quaid (66) und seine 39 Jahre jüngere Freundin Laura Savoie durch und gaben sich nur im Beisein eines Pastors in Kalifornien das Jawort. Ihre große Feier auf Hawaii im April fiel wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Mit Florian Silbereisen (39) als Trauzeuge heiratete Schlagerstar Stefan Mross (45) seine Anna-Carina (28) am 6. Juni vor laufenden TV-Kameras in der ARD-Show „Schlagerlovestory2020“. Ihre ursprüngliche Hochzeit Anfang März mussten sie absagen.

Auch Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) sind seit Juni offiziell Mann und Frau. Das Paar gab sich auf einem Standesamt in seiner Wahlheimat im US-Bundesstaat Florida das Jawort. Die kirchliche Trauung mussten sie wegen Corona auf 2021 verschieben. Nach 13 Jahren Beziehung gab Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer (67) seiner Lebensgefährtin Simone Brandlmeier (49) am 19. Juni im bayerischen Passau das Jawort. Statt der geplanten 100 Gäste waren bei der Trauung nur 15 Familienmitglieder und engste Freunde dabei.

Sean Penn (60) bestätigte seine Hochzeit mit der 32 Jahre jüngeren Leila George in der „Late Night“-Talkshow mit Seth Meyers (46). Das Paar hatte sich am 30. Juli das Jawort gegeben. Dabei sei ein Standesbeamter virtuell via Zoom zugeschaltet worden. Auch Sportmoderator Frank Buschmann (56) und seine langjährige Lebensgefährtin Lisa Hecke entschieden sich dazu, im Corona-Sommer zu heiraten und wählten ebenfalls den Monat August.

Im Juli gab es zwei Royal Weddings

Sogar zwei royale Hochzeiten wurden im Juli gefeiert: Nachdem ihr ursprünglicher Hochzeitstermin im Mai der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, durfte Prinzessin Beatrice (32) am 17. Juli dann doch noch mit ihrem Edoardo Mapelli Mozzi (37) vor den Traualtar schreiten. Auch Eleonore von Habsburg-Lothringen (26) musste auf eine pompöse Hochzeit verzichten. Die Urenkelin des letzten Kaisers von Österreich gab ihrem Jérome D’Ambrosio (34) bei einer kleinen Zeremonie in Monaco das Jawort.

Bei Sylvie Meis klappte es im Spätsommer doch noch



Sylvie Meis (42) und Niclas Costello (42) mussten ihre Hochzeit im Frühjahr absagen, doch im September konnten sie in Italien eine Märchenhochzeit feiern. Das Event mit rund 70 Gästen fand in einem Luxushotel nahe Florenz statt. Radiohead-Sänger Thom Yorke (52) und seine Freundin Dajana Roncione (36) gaben sich Ende September vor 120 maskierten Gästen und unter diversen weiteren Corona-Vorkehrungen in ihrer sizilianischen Heimat das Jawort.

„Mr & Mrs Pettyfer“: Model Toni Garrn (28) gab „Magic Mike“-Star Alex Pettyfer (30) im Oktober in Hamburg das Jawort. Die beiden hatten sich im Dezember 2019 verlobt. Nach zehn Jahren Beziehung gab Patrick Lindner (60) seinem Partner und Manager Peter Schäfer (60) im Oktober das Jawort in seiner Heimat München. „1000 Mal Ja“ schrieb der Sänger auf Instagram.

Sarah Kern heiratete zum dritten Mal

Aller guten Dinge sind drei. Das dachte sich wohl Designerin Sarah Kern (52), die sich zum dritten Mal getraut hat. Wie sie selbst mitteilte, nahm sie ihren Verlobten Matthew Cardona (42) am 10. Oktober auf Malta zum Ehemann. Ex-Eiskunstläuferin und „Alles was zählt“-Darstellerin Tanja Szewczenko (43) gab dem Vater ihrer Tochter, Norman Jeschke (41), im Oktober bei einer kleinen Feier im engsten Familienkreis das Jawort. Sie wollte unbedingt, dass ihre Oma die Hochzeit noch erlebt.

(ncz/spot)