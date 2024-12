Still und heimlich oder ganz groß? Diese Promis haben 2024 „Ja“ gesagt

SpotOn News | 25.12.2024, 09:06 Uhr

Zahlreiche Promi-Paare haben in diesem Jahr den nächsten Schritt in ihren Beziehungen gewagt - darunter Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown.

Auch in diesem Jahr sorgten einige Stars und Sternchen für Romantik: Diese Promis haben 2024 den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und sich das Jawort gegeben.

Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett

Sechs Jahre nachdem Prinzessin Märtha Louise (53) und Durek Verrett (50) ein Paar wurden, feierten sie im August den Höhepunkt ihrer Liebe: Vor rund 350 Gästen, darunter die drei Töchter von Märtha Louise sowie ihr Bruder Kronprinz Haakon (51) und dessen Frau Kronprinzessin Mette-Marit (51), gab sich das Paar in Geiranger in Westnorwegen das Jawort. Gefeiert wurde drei Tage lang.

Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Mit Lilian de Carvalho Monteiro (34) ging Boris Becker (57) zum dritten Mal den Bund der Ehe ein: Das Paar, das seit 2019 zusammen ist, schloss am 14. September vor vielen geladenen Freunden und Verwandten den Bund fürs Leben und feierte drei Tage lang. "Es war authentisch, es war echt und es war ein magisches Wochenende, das ich nie vergessen werde. Alle haben geweint, auch ich", erinnerte sich Becker wenig später in einem Interview mit "Hello!".

Geheiratet wurde in Portofino. "Es ist einer der romantischsten Orte, an denen ich je gewesen bin. Wir leben in Italien und waren vergangenen Sommer ein paar Mal in Portofino. Wir hätten Venedig, Rom oder den Comer See wählen können, aber unsere stärkste Bindung galt Portofino", so Becker. Die Flitterwochen wurden auf der italienischen Insel Capri verbracht, wie der 57-Jährige selbst auf seinem Instagram-Account teilte.

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Im November 2021 machten Jake Bongiovi (22) und Millie Bobby Brown (20) ihre Beziehung offiziell. Zwei Jahre später gaben sie ihre Hochzeitspläne bekannt. Im Mai dieses Jahres plauderte eine Quelle gegenüber "The Sun" aus, dass Bongiovi und Brown still und heimlich in Amerika geheiratet hatten. "Es war eine sehr ruhige, romantische Angelegenheit, bei der die engsten Familienmitglieder dabei waren, als sie ihr Gelübde ablegten", so der Insider. Neben Browns Eltern sollen auch Bongiovis Vater und Rocklegende Jon Bon Jovi (62) und dessen Ehefrau Dorothea Hurley (62) anwesend gewesen sein.

Rund ein halbes Jahr später feierten Bongiovi und Brown eine große Hochzeit in Italien. Die britische Schauspielerin teilte auf ihrem Instagram-Account Bilder von ihrem großen Tag. Geheiratet wurde in einem bodenlangen, maßgeschneiderten Galia-Lahav-Kleid aus weißer Spitze mit meterlangem Schleier von Monvieve. Bongiovi trug ein elfenbeinfarbenes Jackett zu einer schwarzen Anzugshose und einem weißen Hemd.

H.P. Baxxter und Sara Bakhsh

Im Oktober vergangenen Jahres hatten sich H.P. Baxxter (60) und seine rund 38 Jahre jüngere Freundin Sara Bakhsh verlobt. Im Juni dieses Jahres ging der Sänger auf Sylt zum dritten Mal den Bund der Ehe ein. Baxxter teilte damals selbst die freudigen Neuigkeiten auf seinem Instagram-Account: "Just married", schrieb er unter einem Bild, das das Paar kurz nach seiner standesamtlichen Hochzeit zeigt.

Am Tag danach heirateten Baxxter und seine Partnerin kirchlich in der St.-Severin-Kirche in Keitum. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung feierten sie im Anschluss mit 150 Gästen in der berühmten "Sansibar" am Sylter Strand. Die Schlagersängerin Vicky Leandros (72) soll dort für das frisch vermählte Paar gesungen haben.

Hugh Grosvenor und Olivia Henson

Mit Hugh Grosvenor (33) und Olivia Henson (32) wurde 2024 neben der von Prinzessin Märtha Louise die zweite royale Hochzeit in diesem Jahr gefeiert: In der gotischen Kathedrale von Chester in Nordengland gaben sich der 7. Herzog von Westminster und seine Partnerin am 7. Juni das Jawort.

Henson trug zu diesem Anlass ein Hochzeitskleid samt Schleier der britischen Designerin Emma Victoria Payne. Dazu kombinierte sie die "Faberge Myrtle Leaf Tiara", ein Diadem, das sich seit dem Jahr 1906 im Besitz der Familie Grosvenor befindet. Kennengelernt hatten sich Grosvenor und Henson 2021 durch gemeinsame Freunde, im April 2023 verkündeten sie ihre Verlobung.

Doch nicht nur das Brautpaar an sich, sondern auch seine Gäste sorgten für Aufsehen: Trotz Einladung blieb Prinz Harry (40) der Hochzeit fern. Wie ein Insider aus dem Umfeld des Paares gegenüber "People" verriet, sei es ein "Einverständnis zwischen den beiden Freunden" gewesen. Damit hätten sie den vermeintlichen Aufruhr vermeiden wollen, denn neben Harry war auch sein entfremdeter Bruder Prinz William (42) anwesend.