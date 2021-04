Diese Promis haben sich selbst im TV gecancelt!

19.04.2021 19:25 Uhr

Mit seinen homophoben Äußerungen in der Auftaktfolge der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel sorgte der Möchtegern-Royal Prinz Markus nicht nur für jede Menge entsetzten, sondern katapultierte sich ins Abseits. Doch er ist bei Weitem nicht der einzige Promi, der live im Fernsehen seine Karriere zerstört hat ...

Auf die schwulenfeindlichen Kommentare von Promille-Prinz Marcus in der ersten „Promis unter Palmen„-Folge, folgte eine so dermaßen große Welle des Entsetzens, dass selbst der Sender die Notbremse zog.

Prinz Marcus von Anhalt

Auf den berechtigen Vorwurf der eigenen Verantwortung nicht ausreichend nachgekommen zu sein, verfasste Sat.1 ein kurzes Statement, in dem der Sender erklärte, künftig nicht mehr mit dem rotbäckigen Adoptivprinzen zusammenarbeiten zu wollen.

Mit dem lauten Aufschrei der Zuschauer im Ohr nahm Sat.1 zusätzlich die Skandalfolge aus allen Streaming-Angeboten und schnitt problematische Szenen aus der darauffolgenden Sendung. Der Zensur-Schere sollen laut Medienberichten ganze 30 Minuten zum Opfer gefallen sein. Aber mal Hand aufs Herz: Das Skandalpotenzial der Folge hätte der Sender eigentlich schon weit im Voraus erahnen können …

Bastian Yotta

Auch schon im letzten Jahr hatte „Promis unter Palmen“ einen handfesten Skandal, der selbst die Staatsanwaltschaft beschäftigte. So eskalierten Streitereien zwischen Unternehmerin Claudia Obert und anderen Teilnehmern, die in fiesen Mobbereien gipfelten.

So hatten sich gleich mehrere andere Teilnehmer auf die polarisierende TV-Persönlichkeit eingeschossen, die schlussendlich nach einer durchweinten Nacht freiwillig das Haus verließ. Im Netz kam es daraufhin zu einem massiven Aufschrei, dass die Macher der Sendung ihrer Verantwortung beim Schutz der Teilnehmer und Zuschauer nicht nachgekommen seien.

Besonders negativ fiel in diesem Kontext Muskelmann Bastian Yotta auf. Fast zeitgleich tauchten im Netz Videos auf, in denen sich Mr „Mircale Morning“ abfällig über Frauen äußerte. Zusätzlich machten hartnäckige Gerüchte die Runde, dass der 44-Jährige ein Tierquäler sei. So zeigten sich auf Zuschauer-Seite viele entsetzt über Yottas Sieg.

Er hatte in der vorab aufgezeichneten Show die letzte Runde für sich entscheiden können. Dennoch konnten sich für ihn nur wenige freuen, denn neben Carina Spack und Matthias Mangiapane galt er für viele als einer der fiesesten Mobber in der Show. Seither gilt Yotta als Persona non grata und wird von den Medien größtenteils boykottiert. Schließlich wolle man so jemandem keine Plattform mehr bieten, heißt es.

Désirée Nick

Auch Désirée Nick hatte sich im Vorjahr auf die trinkfeste Claudia Obert eingeschossen und mit ihrem Verhalten fragwürdige Signale nach außen gesendet. Der Streit zwischen Obert und Nick, die sich in der Sendung als verbiesterte Grande Dame inszenierte, zog sich über die ersten beiden Folgen und gipfelte in einer Auseinandersetzung, in der La Nick der sichtlich angeschickerten Obert obendrein noch einen Schubs verpasste.

Diese klagte anschließend, dass sie um ihre körperliche Unversehrtheit fürchte und deshalb überlegt habe, die Sendung zu verlassen. Anlass genug für Désirée Nick mit den Worten „Ich hab dir beim Packen geholfen!“, den Koffer der badischen Unternehmerin die Treppe herunterzupfeffern. Die einen feierten sie für ihre Spitzen und ihr Vorgehen im Haus, während die anderen das Verhalten als schlichtweg gemein erlebten. Im Netz warfen ihr einige Zuschauer sogar Mobbing vor. Seither ist es eher ruhig um die blonde Schauspielerin geworden.

Andrej Mangold

Auch in anderen Trash-TV-Formaten brachten sich einige Promis mit rüpelhaftem Verhalten selbst zu Fall. So eskalierte im letzten „Sommerhaus der Stars“ die Fehde zwischen Ex-Bachelor Andrej Mangold und seiner Verflossenen Eva Benetatou. Ihre kurze Liebschaft scheinen die beiden nie wirklich aufgearbeitet zu haben, dennoch scheint die Liebesnacht bei allen Beteiligten verschiedene Emotionen freigesetzt zu haben. Als beide dann im „Sommerhaus der Stars“ wieder aufeinandertrafen und je ihre neuen Partner dabei hatten, eskalierte die Situation komplett.

So begann das einstige „Bachelor„-Traumpaar vor laufenden Kameras einen handfesten Mobbing-Skandal, der das Image des „Team Gold“, wie sich Andrej und seine damalige Ex-Freundin Jenny Lange in der Sendung nannten, komplett zerstörte. Nach Ausstrahlung der Show waren die Zuschauer von Mangolds und Langs Verhalten so geschockt, dass das Influencer-Paar diverse Sponsoren verlor und erst einmal für mehrere Wochen untertauchen musste. So soll das in Ungnade gefallene Paar sogar Morddrohungen erhalten haben, heißt es. Wenige Wochen später trennte sich das Skandal-Pärchen dann medienwirksam mit emotionalen Instagram-Posts.