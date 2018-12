Diese Promis haben sich über die Feiertage verlobt

Donnerstag, 27. Dezember 2018 16:40 Uhr

Gutes Essen, die versammelte Familie und dieses einzigartige Flair: Unter dem Weihnachtsbaum lassen sich viele zu vermeintlich romantischen Dingen hinreißen. So haben über die Feiertage gleich eine Handvoll Promis die Frage der Frage gestellt.

Heidi Klum

Heidi postete an Weihnachten ein Bild auf Instagram, dass sie mit dem Zwillingsbruder von Bill Kaulitz schmusend, Gesicht an Gesicht zeigt. Ihre Hand greift von der Seite an seine Wange – an ihrem Finger prangt unübersehbar ein Klunker. Unter das Bild schreibt die 45-Jährige : „I SAID YES! („Ich habe Ja gesagt“).

Terrence Howard

Die spektakulärste Verlobungs-Story der Saison kommt von „Empire„-Schauspieler Terrence Howard (49). Der verlobte sich mit seiner Ex-Frau Miranda Pak. Wie abgefahren ist das denn? 2015 hatten sie sich nach nur zwei Jahren Ehe wieder getrennt. Jetzt, nach der Scheidung haben die beiden aber wieder zusammengefunden und nun soll es wohl für immer sein. So schrieb Terrence bei Intsagram: „Ich bete, dass jeder diese eine Person findet, die ihn für alle Ewigkeit vollkommen macht. Denn das ist alles, was zählt. Ich liebe dich.“

Robin Thicke

Auch „Blurred Lines“-Sänger Robin Thicke hat sich getraut seiner schwangeren Freundin April Love Geary (23) die Frage aller Fragen zu stellen. Im Rahmen eines weihnachtlichen Familiendinners kniete sich Robin hin und hielt um Aprils Hand an. Ihre Antwort: „Ja. Ja. 10000 x Ja!“ Die beiden erwarten im Frühjahr ihr zweites gemeinsames Kind.

Safaree

Safaree (37) dürfte hierzulande noch kaum jemandem etwas sagen, aber der langjährige Ex von Rapperin Nicki Minaj ist gerade dabei sich selbst einen Namen zu machen. Der Rapper und Reality-TV-Darsteller hat sich über die Feiertage mit seiner Reality-TV-Kollegin Erica Mena (31) verlobt. Mit einem opulenten Feuerwerk am Strand verlobten sich die beiden. Aber nicht alle sind von dieser Verbindung angetan. So stellte US-Talk-Legende Wendy Williams in ihrer Show die Beziehung infrage und hält diese für eine Art Promotionbeziehung, „da sie möglicherweise hoffen, ihre eigene Reality-Show zu bekommen.“

Miley Cyrus

Miley Cyrus (26) und ihr Liam Hemsworth (28) sollen über die Feiertage sogar noch einen Schritt weiter gegangen sein und heimlich geheiratet haben. Ihre neusten Bilder bei Instagram deuten darauf hin.

