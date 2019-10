Diese Promis waren 2019 auf dem Oktoberfest

Nach über zwei Wochen geht das Oktoberfest in München am 6. Oktober wieder zu Ende. Auch dieses Jahr tummelten sich unter den Millionen von Besuchern wieder etliche Stars! Seht hier, welche Promis man 2019 in den Bierzelten antreffen konnte.

Simone Thomalla & Felix Klare

Simone Thomalla (54) und Schauspiel-Kollege Felix Klare (40) genossen am 1. Oktober 2019 in der Käfer Wiesnschänke die ein oder andere Maß Bier und frische Brezen. Die Mutter des deutschen It-Girls Sophia Thomalla (29) feierte diese Woche übrigens auch ihr 10-jähriges Beziehungsjubiläum mit ihrem Partner, dem Profi-Handballer Silvio Heinevetter (34).

Oliver Pocher mit Freundin Amira Aly

Auch Comedian, Moderator, DJ und Insta-Poser Oliver Pocher (40) gönnte sich einen Besuch auf dem größten Volksfest der Welt. Neben ihm strahlte seine Partnerin Amira Aly (26). Das Model musste allerdings nüchtern bleiben, denn sie und Pocher erwarten im Winter ihr erstes gemeinsames Kind. Für den Komiker wäre es Kind Nr. 4.

Luna Schweiger und ihre It-Girl-Crew

Diese Frauen-Gruppe muss man sich beim besten Willen nicht schön trinken. Bei der Madl Wiesn im Schützen-Festzelt posierte Til Schweiger-Töchterchen Luna Schweiger (22) gemeinsam mit „Deutschland sucht den Superstar“-Jurorin Carolin Niemczyk (29), „Fack Ju Göhte“-Star Gizem Emre (24) und Schauspielerin Caro Cult (25).

Chris Töpperwien & Domenico de Cicco

Die alten Dschungelcamp-Kumpels Chris Töpperwien (45) und Domenico de Cicco (36) besuchten in Begleitung ihrer Freundinnen den 4. Wiesn Charity Lunch im Festzelt zur Bratwurst. Ein Event den sich der selbst ernannten Currywurst-Mann natürlich nicht entgehen lassen kann.

Gerda Lewis

Vor dem gemeinsamen Urlaub in die USA ging es für die „Bachelorette“ Gerda Lewis (26)und ihren Auserwählten Keno Rüst ab nach München auf die Wiesn. Frisch verliebt schmeckt das Bier sogar noch besser!

Quelle: instagram.com

Lily Becker & Alessandra Meyer-Wölden

Die beiden ehemaligen Partnerinnen von Boris Becker (51), Lilly Becker (43) und Alessandra Meyer-Wölden (36) verstanden sich augenscheinlich ganz großartig beim Cathy Hummels Wiesn Bummel, zu dem die Fußballer-Frau am ersten Wiesn-Wochenende einlud.