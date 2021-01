Diese Promis wurden bereits gegen Corona geimpft

04.01.2021 13:39 Uhr

In vielen Ländern sind die Impfungen gegen das Coronavirus angelaufen. Auch einige Promis haben sich bereits impfen lassen - darunter ein "Herr der Ringe"-Star und ein berühmter Sänger.

In Deutschland wird seit Ende Dezember 2020 gegen das Coronavirus geimpft, in den USA und Großbritannien ging es früher los. Auch einige Stars befinden sich unter den Menschen, die sich bereits mit einer Impfung gegen das Virus schützen lassen ließen.

Der 81-jährige Schauspieler Ian McKellen hat seine erste Impfdosis gegen das Coronavirus Mitte Dezember bekommen und ist überglücklich. Der Brite und „Herr der Ringe“-Star wurde in der Queen Mary’s Uniklinik in London geimpft. Anschließend teilte der Gandalf-Darsteller ein Foto auf Twitter. „Ich bin sehr glücklich, die Impfung erhalten zu haben. Ich würde nicht zögern, es jedem zu empfehlen“, schrieb er dazu.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

Regisseur Oliver Stone (74, „Snowden“) berichtete auf Twitter von seiner Impfung in Russland. Das Land hatte Anfang Dezember mit groß angelegten Impfungen mit dem umstrittenen Vakzin „Sputnik V“ begonnen. Er habe dort einen Film über den Klimawandel gedreht und sich deshalb gleich vor Ort mit dem Stoff impfen lassen, den Russland „den Sommer über erfolgreich entwickelt hat“, schreibt Stone in einem Statement zu den Gründen seiner Impfung in Russland. Zudem würden die in den USA zugelassenen Impfstoffe möglicherweise wochenlang für viele Bürger nicht zur Verfügung stehen.

My statement on taking the #SputnikV #COVID19 #vaccine while in #Russia . https://t.co/E90nFxrEnq pic.twitter.com/G8zVPCMpxw

Auch Sänger Tom Jones (80, „Sexbomb“) hat seine Impfung bereits hinter sich. „Das ist das Gute daran, wenn man 80 ist“, erklärte Jones in Bezug auf die Impfpriorisierung von älteren Menschen im Interview mit Jools Holland (62). „Es war, als würde man eine Grippeimpfung bekommen“, fügte der Musiker über seine Impfung ohne Komplikationen hinzu.

'It was fine. It was like getting the flu jab.'

Great to hear @RealSirTomJones talking about getting the #CovidVaccine on Jools’ Annual Hootenanny last night.

Thank you and Happy New Year to #OurNHSPeople who continue to work so hard rolling out the vaccine. pic.twitter.com/lcI2WJEzdl

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) January 1, 2021