Dienstag, 21. Juli 2020 22:15 Uhr

Diese putzige Verwandlungskünstlerin erobert TikTok im Sturm

Beth Gallager ist die neue Sensation auf TikTok. Mit ihren grandiosen Make-Up-Transformationen begeistert sie die User. Sollte man gesehen haben!

Jeder würde ja gerne wie ein Star aussehen! Für Beth Gallager ist das absolut kein Problem. Die junge Britin aus der Metropole Manchester besitzt das einzigartige Talent sich mit ein wenig Make-Up in jeden Prominenten ihrer Wahl zu verwandeln. Sie schminkte sich bereits in dem Star-Koch Gordon Ramsey (53), die Oasis-Legende Liam Gallagher (47) und in Joe Exotic (57) auf der Netflix-Doku „Tiger King“ um.

Männer sind eine größere Herausforderung

Wie sie der britischen Zeitung „The Mirror“ verriet, bevorzugt sie männliche Stars als Vorlage: „Ich habe bisher einmal eine Frau gewählt – die Queen. Ich bevorzuge aber männliche Prominente, weil sie einen stärkeren Kontrast zu dem bilden, wie ich normalerweise aussehe. Ich möchte diesen vorher-nachher Wow-Faktor, bei dem Leute nicht anders können als hinzusehen.“

Idee entstand während der Corona-Zeit

Definitiv schauen die Leute hin. Selbst im Gewirr der Millionen und Milliarden Videos auf der App TikTok, avancieren die Videos von Beth Gallager zu viralen Superhits. Für die Studentin bedeutete der Corona-Lockdown Glück im Unglück, denn wie sie erzählt, liebte sie es immer, sich selbst als Leinwand zu verwenden, aber mit dem Celebrity-Nachschminken hat sie erst in der vielen frei gewordenen Zeit während des Lockdown begonnen.