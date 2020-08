10.08.2020 09:39 Uhr

Diese Schminktipps für Brillenträgerinnen lassen die Augen strahlen

Wie klappt das richtige Augen-Make-up mit Brille? Ob kurz- oder weitsichtig, ob markante oder filigrane Brille, das sind die besten Tipps.

Viele Brillenträgerinnen tun sich schwer mit dem Augen-Make-up. Oft betonen Brillen dunkle Schatten unter den Augen, weswegen jede Brillenträgerin zunächst einen guten Concealer besitzen sollte. Und je nachdem, ob man kurz- oder weitsichtig ist, eine extravagante oder dezente Brille trägt: Für jede Gegebenheit gelten andere Kniffe.

Kurzsichtig? Dann bietet sich dieses Make-up an

Kurzsichtige Brillenträgerinnen haben das Problem, dass ihre Augen durch die Gläser optisch kleiner wirken. Daher eignet sich in diesem Fall ein schimmerndes Augen-Make-up am besten, denn dieses reflektiert das Licht und lässt die Augen somit größer wirken. Um den Blick zu öffnen, sind helle Töne ideal, zudem darf der Lidschatten bei Kurzsichtigen ruhig auch über die Lidfalte verteilt werden. Auf einen dunklen Kajal am unteren Lid sollte man hingegen ganz verzichten, besser ist die Betonung durch einen hellen Lidstrich.

Auch interessant:

Weitsichtig? Mit mattem Lidschatten macht Frau nichts falsch

Weitsichtige Brillenträgerinnen haben mit dem Gegenteil zu kämpfen – die Brillengläser lassen die Augen dahinter um einiges größer erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Hier helfen matte Lidschatten in dunklen, erdigen Farbnuancen. Diese haben den Effekt, dass sie die Augen optisch verkleinern und somit der unnatürlichen Vergrößerung durch die Gläser entgegenwirken. Wichtig ist, dass die Übergänge vom Lidschatten zur Haut fließend und weich sind. Zudem sollte der Lidschatten nur bis zur Lidfalte aufgetragen werden.

Weniger ist mehr

Wer ein auffälliges Brillenmodell trägt, sollte beim Make-up etwas sparsamer sein und sich entscheiden, ob er den Fokus auf die Augen oder die Lippen legen möchte – aber auf keinen Fall sollten beide Partien betont werden. Bei Brillen mit einem breiten und dunklen Rahmen ist es vorteilhaft, sich auf die Akzentuierung der Lippen zu konzentrieren und die Augen nur mit etwas Wimperntusche zu betonen. Andernfalls wirkt das Augen-Make-up schnell überladen und verleiht der Brillenträgerin einen leicht düsteren Ausdruck.

Das richtige Make-up bei filigranen Brillen

Für Brillenträgerinnen mit filigranen oder rahmenlosen Modellen darf es etwas mehr Augen-Make-up sein. Auch Lidschatten in angesagten Knallfarben oder ein Cat-Eye-Lidstrich kommen in der Kombination mit diesen Modellen gut zur Geltung. Ansonsten gelten die gleichen Schminkregeln wie bei den Kurz- und Weitsichtigen.

Die Augenbrauen richtig betonen

Die Augenbrauen müssen entsprechend dem Brillenmodell in Form gezupft werden. Dabei gilt: Bei Brillen mit einem geraden oberen Rand sollte der Bogen möglichst präzise sein, bei geschwungenen und runden Modellen sollte der Bogen möglichst der Brillenform angepasst werden. Bei Modellen, die die Brauen verdecken, sollte man darauf achten, dass nachgewachsene Härchen sauber ausgezupft sind.

(kms/spot)