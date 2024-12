Von Raab bis "Reality Queens" Diese Shows gingen 2024 erstmals an den Start

Stefan Raab feierte sein Comeback und präsentiert seit 18. September 2024 die neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf RTL+. (ae/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 18:15 Uhr

Neben vielen altbekannten Formaten durften sich Zuschauerinnen und Zuschauer im Jahr 2024 auch über Show-Neuheiten im TV- und Streamingbereich freuen - allen voran Stefan Raab mit seinem aufsehenerregenden Comeback.

Nach fast zehn Jahren abseits der Öffentlichkeit wagte sich Stefan Raab (58) im September zurück ins TV-Rampenlicht. Erst boxte er in einem großen Live-Event erneut gegen Regina Halmich (48) und verkündete danach, dass er mit einem neuen Format an den Start geht. Daneben gab es 2024 auch etliche weitere Show-Premieren, von denen wir auf einige hier zurückblicken.

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

Am 18. September lief die mit Spannung erwartete neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" auf RTL+, die sich als eine Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab" entpuppte. Als Spielleiter fungieren wechselnde Promis. So waren unter anderen schon Thomas Gottschalk (74) und Frauke Ludowig (60) in der Streaming-Show am Mittwochabend dabei.

"Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel"

Auch für Trashfans hielt das Jahr neues Material bereit. Ab 6. Juni startete auf RTL+ ein neues Dschungel-Abenteuer im Reality-TV. In "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" sorgten laut Sender-Werbung zwölf Promi-Kandidatinnen für "Gezicke, Gezeter und ganz viel Geschrei". Das Format schickte die Frauen nach Suriname an der Nordostküste Südamerikas. Im Dschungel mussten sie den Regenwald durchqueren, unter freiem Himmel leben und ohne Luxus auskommen. Ex-"GNTM"-Kandidatin Theresia Fischer (32) wurde die erste "Reality Queen" und sahnte schließlich 29.000 Euro ab.

"Destination X"

Die Abenteuer-Reality-Show "Destination X" startete am 7. November auf ProSieben und Joyn. Acht Promi-Abenteurer wie Tina Ruland (58) und Ekaterina Leonova (37) begeben sich darin auf eine Schnitzeljagd der ganz besonderen Art. In einem abgedunkelten Bus fahren sie quer durch Europa und müssen ihren Aufenthaltsort durch Hinweise selbst herausfinden. Wer beim Einzeichnen auf der Europakarte am weitesten vom wahren Standort entfernt ist, scheidet aus und muss den Bus verlassen. Der letzte Reisende gewinnt 50.000 Euro.

"Licht Aus!"

Am 31. Oktober hieß es bei Prime Video "Licht Aus!". In dem sechsteiligen Format mussten acht Stars fünf Tage in absoluter Dunkelheit verbringen. Darunter waren Moderator Jochen Schropp (46), Sänger Pietro Lombardi (32) und Schauspielerin Luna Schweiger (27). Begleitet wurde das besondere Experiment von Moderator Steven Gätjen (52) und einer Psychologischen Psychotherapeutin.

"My Style Rocks"

Auf Sport1 feierte am 15. Oktober die deutsche Variante von "My Style Rocks" Premiere. Dort bewertet die Jury mit Harald Glööckler (59), Larissa Marolt (32), Andreas Wendt und Sandra Bauknecht mit spitzen Kommentaren das Styling von zwölf Kandidatinnen. Mit dabei sind Reality-Bekanntheiten wie Gloria Glumac, Michelle Monballijn und Theresia Fischer. In der finalen Gala der Sendung, die von Gülcan Kamps (42) präsentiert wird, soll "die stilvollste Frau des Landes" am 21. Dezember ein Preisgeld von 20.000 Euro gewinnen.

"Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen"

Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner (46) war 2024 nicht nur bei "The 50" (Prime Video), "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" (RTL+) und "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (RTL) dabei. Sie bekam auch ihre erste eigene Doku-Soap, die ihren Alltag mit fünf Kindern begleitete. Ende September startete RTLzwei "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" in vier Folgen.

"Eltons 12"

Stefan Raab hat sich mit "Eltons 12" auch ein neues Format für seinen alten Kumpel Elton (53) ausgedacht. Am 30. November lief die erste Ausgabe bei RTL. Zwölf Kandidaten, die eine Gemeinsamkeit verbindet, treten in Duellen und Triellen gegeneinander an. Sechs Ausgaben sind geplant.

"The Piano"

Der Musikwettbewerb nach britischem Vorbild lief ab 24. September auf VOX. Unter Moderation von Annika Lau (45) gaben bisher unentdeckte Klavierkünstler ihre Künste zum Besten – ohne zu wissen, dass hinter den Kulissen Sänger Mark Forster (41) und Pianist Igor Levit (37) die Performances bewerteten und die besten für ein Abschlusskonzert in Wuppertal auserwählten. Siegerin wurde Savannah, die auch mit ihrer Stimme bezauberte.

"Chris Du das hin?"

Chris Tall (33) startete am 25. November auf ProSieben mit seiner Comedyshow "Chris Du das hin?". Darin müssen sich der Gastgeber und prominente Gäste Aufgaben und Missionen stellen. "Hier gibt es keine Aktionen, die sie eigentlich schon ahnten. Das finde ich sehr, sehr cool", sagte der Comedian zu seiner neuen Sendung. "Und, was es vielleicht ein bisschen einfacher für sie macht: Ich weiß auch ganz oft nicht Bescheid, was kommt. Ich hab ein richtig geiles Team, das sich tolle Sachen ausdenkt."