Spannung am Jahresende Diese Sport-Highlights gibt es zu Weihnachten im TV

Ein Jahresabschluss ohne Vierschanzentournee? Eigentlich völlig undenkbar. (dr/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 15:16 Uhr

Während die Bundesliga eine Verschnaufpause einlegt, bietet der internationale Sport-Kalender ein volles Programm: Von den Christmas Games der NBA über den Boxing Day bis zur Vierschanzentournee - das Jahresende hat für Sport-Fans einiges zu bieten.

Die Weihnachtszeit mag für viele Menschen eher besinnlich sein – für Sportfans ist sie aber alles andere als ruhig. Während die Fußball-Bundesliga in den Winterschlaf geht, drehen andere Sportarten erst richtig auf.

Video News

Besonders in den USA und England gehören Sport-Events zu den Feiertagen wie der Tannenbaum ins Wohnzimmer. Die NBA bietet zum Beispiel ihre traditionellen Christmas Games, die NFL macht zwischen den Jahren ebenfalls keine Pause und in England lockt der berühmte "Boxing Day" die Fans in die Stadien. Auch in Deutschland gibt es kaum Verschnaufpausen: Von Eishockey über Biathlon oder Ski alpin bis zur Vierschanzentournee ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eine Übersicht:

Weihnachtsspektakel in Übersee und "Boxing Day"

Die NBA beschert ihren deutschen Fans gleich ein riesiges Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern spielt am 24. Dezember um 1 Uhr deutscher Zeit gegen die Boston Celtics. Die Übertragungsrechte liegen in dieser Saison beim Streamingdienst Joyn. Auch die NFL lässt ihre Anhänger nicht im Stich: So zeigt der Sender RTL sowohl am 29. Dezember als auch am 5. Januar jeweils zwei Spiele aus der nordamerikanischen Profiliga im Free-TV.

Wer ohne König Fußball partout nicht Leben kann, der muss während der Winterpause der Bundesliga einen Blick auf die Insel wagen: In England heißt es am zweiten Weihnachtstag wieder "Boxing Day". Die Premier League lockt dann mit einem Fußball-Marathon: Manchester City gegen FC Everton eröffnet den Spieltag um 13:30 Uhr, den krönenden Abschluss liefert das Duell zwischen dem FC Liverpool und Leicester City um 21 Uhr. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle acht Partien des Tages live.

Darts-WM im Londoner Ally Pally

Seit Jahren nicht mehr aus dem Sport-Geschehen wegzudenken ist die Darts-WM aus dem Londoner Alexandra Palace, besser bekannt als Ally Pally. Seit 15. Dezember ist diese bereits in vollem Gange, doch auch weiterhin wird es Triple-20-Treffer hageln. Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es ab dem 27. Dezember wieder los. Das Finale steigt dann am 3. Januar. Wie gewohnt überträgt der Sportsender Sport1 die Spiele im Free-TV.

Wintersport-Highlights zum Jahresende

Den krönenden Abschluss des Sport-Jahres bildet natürlich die Vierschanzentournee. Das traditionelle Skisprung-Spektakel startet am 28. Dezember in Oberstdorf und endet am 6. Januar in Bischofshofen. Am 1. Januar wird zusätzlich in Garmisch-Partenkirchen zum Neujahrsspringen geladen und am 4. Januar noch in Innsbruck vom ikonischen Bergisl gesprungen.

In der Welt des alpinen Skisports warten ebenfalls einige Höhepunkte auf die Fans: Die Herren stürzen sich zum Beispiel am 28. Dezember die Piste in Bormio hinunter, während die Damen in Semmering um Weltcup-Punkte kämpfen. Ein besonderes Highlight ist zudem die Biathlon World Team Challenge auf Schalke, die ebenfalls am 28. Dezember ihre bereits 21. Auflage erlebt. Sämtliche Wintersport-Highlights können die Fans abwechselnd im Ersten oder im ZDF miterleben. Auch der Spartensender Eurosport überträgt die allermeisten Wintersport-Großevents.

Nur Fußball pausiert: Eishockey-Liga geht weiter

Während sich die deutschen Fußballprofis wie schon erwähnt aktuell etwas ausruhen, sind andere Mannschaftssportarten auch hierzulande weiterhin aktiv. So spielt unter anderem auch die DEL, also die höchste deutsche Eishockey-Liga, zum Jahresende. Nur zwischen dem 22. Dezember und dem 26. Dezember gibt es eine Mini-Pause. Ansonsten finden fast täglich Spiele statt. Übertragen werden die Partien beim Bezahlservice MagentaSport und jeweils sonntags ein Spiel auf dem Privatsender DF1.