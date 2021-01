04.01.2021 08:23 Uhr

Diese Stars gratulieren Jennifer Knäble zur Geburt ihres Sohnes

Moderatorin Jennifer Knäble freut sich über die Geburt ihres Sohnes Carl - und mit ihr zahlreiche Promis, die der frischgebackenen Mutter via Instagram gratulieren.

Die ehemalige RTL-Moderatorin Jennifer Knäble (40) ist Mutter geworden. Das teilte sie ihren Fans auf Instagram mit. „Schönster Jahresstart. Willkommen in unserer Familie, kleiner süßer Carl!“, schrieb Knäble in einem Post und veröffentlichte dazu ein Bild aus dem Kreißsaal, auf dem ihre kleine glückliche Familie zu sehen ist. Unter dem Foto mit Ehemann Felix Moese (41) und Sohnemann Carl, der am 2. Januar das Licht der Welt erblickte, sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche aus der deutschen Promiwelt.

„Herzlichen Glückwunsch. Endlich isser da. Genießt die erste Zeit“, kommentierte Schauspielerin Sila Sahin (35) den Post. „Glückwunsch von ganzem Herzen“, schloss sich Moderatorin Sylvie Meis (42) an. „Viel Gesundheit und Liebe“, wünscht TV-Star Evelyn Burdecki (32) der kleinen Familie. „Ich bin mir sicher, ihr seid tolle Eltern“, macht Moderator Riccardo Simonetti (27) Knäble und ihrem Ehemann ein Kompliment. Auch „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (39) und die Moderatorinnen Birgit Schrowange (62), Frauke Ludowig (56), Victoria Swarovski (27) und Jana Ina Zarrella (44, „Brazilian Body Workout“) freuen sich mit Glückwünschen und zahlreichen Herzchen-Emojis für Knäble.

