Diese Stars leiden an Schuppenflechte

Es juckt, es schuppt, es nervt - diese Star leiden unter der Krankheit Schuppenflechte. Sie haben aber auch gelernt offen mit ihrer Psoriasis umzugehen.

Auf ihren Instagram-Accounts, auf den roten Teppichen und in den Magazinen sehen die Stars immer schlichtweg perfekt aus. Nie im Leben würde man auf die Idee kommen, dass sie mit den gleichen Hautproblemen wie Normalos zu kämpfen haben.

Diese drei berühmten Schönheiten leiden nicht allerdings nicht nur unter ein paar Pickeln, sie haben die chronische Hautkrankheit Schuppenflechte.

Kim Kardashian-West

Die Königin der sozialen Medien geht seit Jahren sehr transparent mit ihrer Schuppenflechte um. Die Ich-Darstellerin hat die vererbbare Erkrankung von ihrer Mutter Kris Jenner (65). Kim Kardashian-Wests (40) Psoriasis tritt am gesamten Körper auf sowie im Gesicht.

In einer Folge von „Keeping Up With The Kardashians“ sagte sie dazu: „Es gibt nichts, was ich gegen tun kann, also gibt es keinen Grund, warum ich mich unbehaglich fühlen sollte.“

LeAnn Rimes

Die Country-Sängerin leidet an einer stärkeren Form von Psoriasis. Große Teile ihrer Haut sind von dem schuppigen Hautausschlag überzogen. Im Oktober 2020 postet LeAnn Rimes (38) Nacktbilder von sich auf Instagram als Statement zu ihrer Krankheit.

Für den „Can´t Fight The Moonlight“-Star bedeuteten die Fotos eine große Erleichterung. Endlich hatte sie gelernt, zu ihrer Schuppenflechte zu stehen. „Das habe ich gebraucht. Mein ganzer Körper,mein Verstand, mein Geist – brauchten das verzweifelt.“, schrieb sie in die Caption ihres mutigen Posts.

Cara Delevingne

Schauspielerin und Supermodel Cara Delevingne (28) hatte ihren ersten Schuppenflecht-Schub während einer Fashion-Week. Das Timing für einen Ausschlag an den Armen und Beinen hätte nicht schlechter sein können. Am schlimmsten für die britische Schönheit war allerdings nicht die Diagnose an sich, sondern die angeekelten Reaktionen ihrer Mitmenschen.

Im Interview mit dem „W Magazin“ erzählte sie: „Die Leute zogen Handschuhe an, um mich nicht berühren zu müssen, als hätte ich Lepra oder so. Das war keine gute Zeit für mich, Ich bin monatelang nur von einem Termin zum nächsten geflogen. Ich war immer erschöpft. Es ist auch eine mentale Sache, denn wenn du dich selbst, deinen Körper und die Art, wie du aussiehst hasst, dann wird die Schuppenflechte immer schlimmer und schlimmer. “

Was ist Schuppenflechte?

Bei Schuppenflechte oder Psoriasis handelt es sich um eine Hautkrankheit, die chronisch oder in Schüben auftreten kann. Bei vielen Betroffenen tritt sie erst nach einer schweren Krankheit im Erwachsenenalter auf.

Es ist eine Autoimmunkrankheit, bei welcher der Körper sich selbst zu sehr heilen will. Er reagiert mit einem überschnellen Wachstum der Oberhaut. Diese bildet sich bei Psoriatikern siebenmal schneller als bei gesunden Menschen. In der Folge wächst die Haut quasi über sich hinaus. Es bilden sich weiße Schuppenberge auf klar begrenzten, stark durchbluteten und empfindlich geröteten Hautstellen.

Entgegen dem Stigma ist Schuppenflechte nicht ansteckend.