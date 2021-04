Diese vier Stars verkaufen Marihuana

16.04.2021 23:22 Uhr

Egal ob Rapper, Schauspieler oder TV-Köchin - immer mehr Stars verkaufen inzwischen Weed oder CBD-Produkte.

Marihuana ist längst kein Nischenprodukt mehr. In den letzten Jahren entwickelte sich ein wahrer Business-Boom um Cannabis. Zudem wird Gras in immer mehr Ländern legalisiert.

Diese vier Stars ließen sich den Mega-Trend auf dem Markt nicht entgehen und starteten bereits ihre eigenen Weed-Unternehmen.

Im Februar 2021 launchte Travis Barker (45) seine Brand „Barker Wellness“. Der „Blink 182“-Drummer verkauft sogenannte CBD-Wellnessprodukte, die nicht high machen, dafür aber für mehr Entspannung im Alltag sorgen sollen.

Wie er auf Instagram beschreibt, helfen seine Seren und Cremes „den Geist zu beruhigen und körperliche Schmerzen zu lindern“.

Der Hollywood-Star machte noch nie einen Hehl aus seiner Liebe zum Gras. Es verwunderte deswegen auch niemanden, als Seth Rogen (39) 2019 sein eigenes Cannabis-Unternehmen gründete. Mit seiner Marke „Houseplant´s Weed“ will er 2021 auch den US-Markt erobern.

Im Angebot finden sich unterschiedliche Marihuana-Sorten, THC-haltige Getränke sowie diverse Kiffer-„Lifestyle“-Accessoires.

Almost ten years I go, I envisioned having my own weed company. And today I can say that my company Houseplant’s weed will be available in California next week! Also, Houseplant is making lovely Housegoods like ashtrays, lighters, and YES, even ceramics. https://t.co/TNjpWFhbWB pic.twitter.com/00xR8QKNH3

— Seth Rogen (@Sethrogen) March 1, 2021