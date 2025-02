Alltags- und Abendlooks Diesen Winter wird es düster: Dark Glamour hat das Sagen

Schwarze Kleider und ein dramatisches Make-up sind die perfekte Wahl für einen Ausgehlook im Dark-Glamour-Style. (paf/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 20:30 Uhr

Langsam werden die Tage wieder heller, doch die Mode bleibt dunkel. Zum Ende des Winters findet der Dark-Glamour-Look viele Fans. Von extravaganten Mänteln bis Spitzenhandschuhen: Mit diesen Teilen gelingt der Style-Trend.

Im Winter bestimmen dunkle Farben die Outfits: Alle Zeichen stehen auf Schwarz, Burgunder und Beerentöne. Dem fügen Mode-Fans dieses Jahr noch einen Hauch Dramatik hinzu. Ob als Vampir-Diva oder in düsteren Alltagslooks: Mit diesen Kombinationen ist Fashionistas die volle Aufmerksamkeit sicher.

Sexy Abendlook in Weinrot

Das schwedische Model Elsa Hosk (36) weiß, wie sie schicke Outfits stylt. Mit einem hautengen Kleid in der Trendfarbe Burgunder zog sie auf Instagram alle Blicke auf ihre schlanke Figur. Besonders sexy wurde ihr Auftritt durch die transparente Bauchpartie. Um der Kombination einen luxuriösen Touch zu verleihen, hüllte sie sich zusätzlich in einen braunen Ledermantel mit auffälligem Fellkragen. Ihre goldenen Statement-Ohrringe und eine Hochsteckfrisur machten den Look komplett.

Mit wenigen Teilen zum verruchten Vampir

Für einen glamourösen Vampir-Look sind lange Handschuhe das perfekte Accessoire. Die ehemalige "GNTM"-Siegerin Céline Bethmann (26) zeigt in den sozialen Medien ein besonders edles Paar aus schwarzer Spitze. Passend dazu wählte sie eine schwarze Spitzenstrumpfhose, auf der sich ein Blumenmuster abzeichnete. Dass sie in Sachen Modetrends bestens informiert ist, zeigte sie mit ihrem schwarzen Kleid – denn Ballonkleider und -röcke zählen 2025 zu den beliebtesten It-Pieces.

Elegant in Aubergine

Soll es ein alltäglicher und kein abendtauglicher Look werden, liefert die Mode-Influencerin Lima Ché Inspiration. Das Herzstück ihres Outfits bildete auf Instagram ein Strickpullover mit weiten Ärmeln und Wasserfallausschnitt. Zu dem auberginefarbenen Pulli trug sie eine Crossbody-Bag im selben Ton und eine schwarze Lederhose. Durch den geraden Schnitt kam das fließende Strick-Oberteil perfekt zur Geltung.

Mit den richtigen Accessoires zum Ziel

Wie Céline Bethmann bereits bewies, ist Schwarz der ideale Farbton für ein mysteriöses Ensemble im Dark-Glamour-Stil. Doch nicht nur Handschuhe sorgen für ein düsteres, aber elegantes Aussehen, auch eine Sonnenbrille erzielt den gewünschten Effekt. So entschied sich Fashion-Influencerin Freya Killin für ein ovales Modell mit schwarzem Rahmen. Nach der farblichen Vorgabe richteten sich auch ihr Faux-Fur-Mantel, ihr Rollkragenpulli, ihre Hose, Tasche und die Lederhandschuhe.