"17 Again"-Co-Star Dieser Casting-Wunsch von Matthew Perry ehrt Zac Efron sehr

Matthew Perry (l.) und Zac Efron spielten 2009 gemeinsam in der Komödie "17 Again - Back to High School" mit. (stk/spot)

SpotOn News | 09.11.2023, 09:54 Uhr

Wird Zac Efron eines Tages in die Rolle von Matthew Perry schlüpfen? Das jedenfalls sei einer der großen Wünsche des verstorbenen "Friends"-Stars gewesen. Nun äußerte sich Efron zu dieser "großen Ehre".

Die gemeinsame Zeit von Zac Efron (36) und Matthew Perry (1969-2023) am Set der Komödie "17 Again – Back to High School" hat offenbar in beide Richtungen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vor rund einer Woche wurde aus dem Umfeld des "Friends"-Stars mitgeteilt, dass Perry ein Biopic über sein Leben plane und unbedingt seinen einstigen Co-Star als junge Version seiner selbst casten wolle. Im Rahmen der US-Premiere seines neuen Films "The Iron Claw" am Mittwoch (8. November) darauf angesprochen, zeigte sich Efron von dieser Nachricht zutiefst gerührt.

"Ich fühlte mich sehr geehrt", verriet der Star im Gespräch mit "ExtraTV" auf dem roten Teppich der Veranstaltung in Dallas, Texas. "Es wäre großartig, das zu machen", zeigte er zudem die Bereitschaft, diesen Wunsch von Perry zu erfüllen, sollte das Projekt eines Tages Realität werden. Er ergänzte: "Wir werden sehen, was passiert."

Über den plötzlichen Tod von Perry, mit dem er 2009 gemeinsam für "17 Again – Back to High School" vor der Kamera stand, sagte Efron: "Ich bin noch immer am Boden zerstört hinsichtlich der Tatsache, dass er nicht mehr unter uns ist."

Bewegtes Leben als Vorlage für Biopic

Material für ein eindringliches Biopic über Matthew Perry gäbe es wohl zur Genüge. Der Star hatte knapp ein Jahr vor seinem Tod seine Memoiren "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" veröffentlicht. Darin geht es unter anderem um seine schwere Drogen- und Alkoholabhängigkeit, überraschende Romanzen und nicht zuletzt um den unfassbar rasanten Aufstieg zum Weltstar dank seiner Rolle als Chandler Bing in der Serie "Friends".

Perry war laut US-Berichten am 28. Oktober dieses Jahres tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Bisher ist die genaue Todesursache noch immer nicht geklärt. Der Star wurde nur 54 Jahre alt.