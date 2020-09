17.09.2020 20:03 Uhr

Dieser dreiste Dieb klaut Handy und macht Selfies

Ein kleiner Affe interessierte sich offenbar für moderne Mobilfunktechnik. Er entwendete ein Handy, haute ab und machte dann Fotos und Videos von sich. Dann klingelte es im Regenwald...

Tierischer Handy-Klau mit Folgen in Malaysia: Ein Student aus Johor im Süden des Landes vermisste beim Aufwachen sein Handy. Später fand er es im Dschungel hinter seinem Haus wieder – und staunte nicht schlecht. Die Bildergalerie war voller Selfies und Videos eines Affen.

Keine Einbruchsspuren

Der 20-jährige Zackrydz Rodzi hatte zuvor nur noch die Handy-Hülle unter seinem Bett gefunden, von dem zugehörigen Telefon fehlte aber jede Spur, wie er auf Twitter mitteilte. Zunächst habe der junge Malaysier an einen menschlichen Dieb gedacht, aber es habe kein Einbruchspuren gegeben, sagte er am Mittwoch der BBC. Der Vorfall ereignete sich bereits am Wochenende.

Mehr zum Thema:

Im Urwald klingelte es

Zackrydz begann nach eigenen Angaben nach seinem Smartphone zu suchen, rief seine Nummer an – und siehe da, es klingelte aus einem angrenzenden Stück Regenwald. Dort fand er das Gerät unter einer Palme. Ein Blick in die Foto- und Videogalerie sorgte dann für eine große Überraschung: Der Primat hatte sich offenbar – wenn auch zumeist unscharf – selbst fotografiert und in einem Baum sitzend Videos gedreht. In einer Szene, die das Innere seines Mundes zeigt, versucht der tierische Bandit offenbar sein Diebesgut zu essen, ohne Erfolg.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY — z (@Zackrydz) September 13, 2020

Affen-Selfies sind Twitter-Hit

Der Student postete Videos mit den Selfies des Äffchens in den sozialen Netzwerken. Allein sein Tweet wurde bereits 5000 Mal geteilt. Wie das Tier ins Haus gekommen war und die Umstände der Filmaufnahmen blieben aber unklar.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-587711/2, KT