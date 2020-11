30.11.2020 23:10 Uhr

Dieser Film auf Amazon bringt alle zum Heulen

Nach einem ewigen Hin und Her des Releasedates erschien am 27. November endlich die Romanze „Life In A Year“. Der Kinofilm mit Cara Delevingne (28) und Jaden Smith (22) in den Hauptrollen startete corona-bedingt nicht im Kino, sondern direkt auf Amazon Prime.

Und obwohl die Kritiker wenig Positives zu berichten wissen, begeisterte der Film die Zuschauer. Diese zeigen sich auf Twitter selbst über ihre Tränensturzbäche überrascht.

Herzzerreisende Geschichte

„Life In A Year“ erzählt die Geschichte einer jungen Liebe auf Zeit. Der ehrgeizige 17-jährige Daryn verliebt sich in die unheilbar kranke Isabelle, die in so gut wie jeder Hinsicht das Gegenteil von ihm ist.

Das Paar beginnt eine wunderschöne Romanze im wilden New York City, wobei Daryn versucht, Isabelles letzte Wochen so großartig wie möglich zu gestalten.

Beifall auf Twitter

Zugegeben, die Story klingt ziemlich abgedroschen. Zur großen Überraschung aller riss der Streifen die Zuschauer aber emotional total vom Hocker. Auf Twitter lobten sie das Drama in den Himmel.

Alle, wirklich ALLE User schreiben, dass „Life In A Year“ sie nicht einfach zum Weinen gebracht hat, sondern dazu sich gefüllt die Augen aus dem Kopf zu heulen.

This is mostly of us who just finished to watch #LifeInAYear . I’m bawling my eyes out right now and it’s still 4.33 am?

Hits harder than I thought. Congrats to @jaden and @Caradelevingne , will watch it again later to have good cry. A year is fast huh? ONE MORE!?? pic.twitter.com/vIzqiUyNxY — im (@heeyima) November 27, 2020

Swear I’ve never cried so much during a movie. Really well done #LifeInAYear — TessaLblythe (@TessaLblythe18) November 28, 2020

Jaden Smith und Cara Delevingne begeistern

Ebenso überschütten die Zuschauer die beiden Hauptdarsteller mit Lob. Dabei gehören Jaden Smith und Cara Delevingne bei Weitem nicht zu den begabtesten Stars in Hollywood.

Aber in „Life In A Year“ übertreffen sie sich selbst. Die Chemie zwischen den beiden Stars passt perfekt auf der Leinwand. In einem Live-Video gab Jaden Smith bei der persönlichen Premiere des Filmes im kleinen Kreis selbst mehrmals geweint zu haben. Er betonte immer wieder, dass ihm seine eigenen Filme normalerweise nicht sonderlich nah gehen und er selbst total von Tränen überrascht wurde.

Die deutschen Filmfreunde müssen sich leider noch ein wenig gedulden. Das Drama ist aktuell noch nicht bei Amazon Prime im Stream. Nach dem phänomenalen Erfolg in den USA scheint dies aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

“I remember crying in the beginning when I wasn’t supposed to be crying.” For @Caradelevingne and @jaden, watching their new film #LifeInAYear was an emotional experience. More on #LifeInAYear here: https://t.co/IvHIsmXU3d pic.twitter.com/RRmCG6KdAU — Entertainment Weekly (@EW) November 28, 2020

