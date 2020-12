12.12.2020 08:30 Uhr

Dieser Star siegt bei „Pretty in Plüsch“

Im vorgezogenen Finale von "Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands" haben die Zuschauer Jessica Paszka zur Siegerin gewählt. Dieser Star steckte hinter ihrer Puppe.

Im Finale der Sat.1-Show „Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands“ haben die Zuschauer das Promi-Puppen-Duett Jessica Paszka (30) und Lauch Kevin Puerro zum Sieger gewählt. Sänger Henning Wehland (49) lieh dem Lauch seine Stimme. Paszka erklärte nach ihrem Triumph: „Singen war einfach nur ein Hobby, das ich jetzt bei ‚Pretty in Plüsch‘ ausleben konnte. Und es hat sich gelohnt! Vielleicht mache ich daraus ja noch eine Duschkarriere.“ Henning Wehland bezeichnete die Show hinterher als „eine wilde Reise, wie eine Achterbahnfahrt. Normalerweise bin ich es ja gewohnt, als Frontsau auf die Bühne zu gehen. Und dann in so einer kleinen Kabine dem Lauch die Stimme zu leihen, war eine große Ehre, aber auch eine große Herausforderung“.

Auch wer hinter den Gesangsstimmen der anderen Puppen steckte, wurde aufgelöst. Jimi Blue Ochsenknecht (28) landete mit Maki-Puppe Polly, für die Jeanette Biedermann (40) sang, auf Platz zwei. Platz drei ging an Janine Kunze (46) mit Grummel Werner Edel alias Sänger Milow (39). Und Platz vier belegte Massimo Sinató (40) mit Einhorn Didi Rakete, dem Mandy Capristo (30, „13 Schritte“) ihre Stimme lieh.

Finale früher als geplant

„Pretty in Plüsch“ war am Freitag, 27. November, an den Start gegangen. Die neue Gesangsshow konnte nach zwei Ausgaben jedoch nicht genügend beim Publikum punkten. Der Sender gab zu Beginn der Woche bekannt, dass das Finale eine Woche früher als geplant zu sehen sein wird.

