Dieses Melonen-Eis ist der letzte Schrei in New York!

Mittwoch, 25. Juli 2018 23:19 Uhr

Wassermelone oder Pfirsich? Ein New Yorker Eisverkäufer bietet immer wieder neue Eissorten an – und die Menschen rennen ihm die Bude ein.

Der Erfinder des „Cronut“ hat mit zwei neuen Eis-Kreationen nachgelegt: Für den heißen New Yorker Sommer erfand der Konditor Dominique Ansel ein Wassermelonen- und ein Pfirsicheis. Ersteres wird in einem Stück echter Wassermelone serviert, die Kerne sind aus Bitterschokolade. Das Pfirsicheis befindet sich in einem Plastikzylinder und wird mithilfe eines Stils nach oben geschoben – allerdings durch eine Schablone, so dass sich auf der Oberfläche immer wieder eine neue Eis-Blume bildet. Beide Kreationen wurden sofort – wie üblich bei Ansel – zu Instagram-Lieblingen.

Der Konditor hatte 2013 den „Cronut“ erfunden, eine Mischung aus Croissant und Donut, und damit einen echten Hype ausgelöst. Immer noch kreiert er jeden Monat einen neuen „Cronut“-Geschmack (aktuell: Blaubeere-Kokosnuss). Das Gebäck ist in seinem Laden im New Yorker Szene-Viertel Greenwich Village stets innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Im vergangenen Sommer hatte Ansel unter anderem ein Kiwi-Eis erfunden, das nicht nur nach Kiwi schmeckt, sondern auch so aussieht – allerdings viereckig. (dpa)