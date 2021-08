Dieter Bohlen arbeitet an seinem TV-Comeback

Dieter Bohlen will ins Fernsehen zurückkehren (rto/spot)

02.08.2021 23:33 Uhr

Dieter Bohlen werkelt nach seinem Aus bei "DSDS" weiter an einem TV-Comeback. Dafür brauche er aber noch "ein bisschen Zeit zum Nachdenken", so der Pop-Titan auf Instagram.

Nach seinem Aus bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ Anfang März arbeitet Dieter Bohlen (67) nach einer kurzen Erholungspause eifrig an seinem TV-Comeback. Das könnte aber noch einige Zeit dauern, wie der 67-Jährige jetzt auf Instagram verraten hat.

In einem Video seiner „Dieters Tagesschau“-Reihe betonte Bohlen zunächst: „Klar, seht ihr mich wieder im Fernsehen.“ Im Moment mache er sich Gedanken, wie eine mögliche Show aussehen könnte. In eine Casting-Show, in der er wieder „irgendwelche Sänger“ bewerte, wolle er aber definitiv nicht.

Er will etwas komplett Neues machen

Er sei auf der Suche nach „etwas komplett“ Neuem, dass seine Fans „vom Hocker haut“. Doch das würde eben Zeit in Anspruch nehmen: „Und das dauert natürlich, also gebt mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken“, bittet er seine Fans.

Diese können seine Rückkehr aber offenbar kaum erwarten. „Alles was Du machst, wird super. Du bist eine kreative Seele und ganz bestimmt wirst Du uns mit einen neuen, ganz anderen Format im Fernsehen überraschen, da freue ich mich ganz doll drauf“, schreibt zum Beispiel ein User.