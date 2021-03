Dieter Bohlen: Das sind seine sechs Kinder – sein Ältester ist 35

03.03.2021 14:45 Uhr

Sich selbst präsentiert Dieter Bohlen gerne auf so ziemlich allen Kanälen. Seine Kinder hält er allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Wir haben trotzdem einige Dinge über die Bohlen-Sprösslinge herausgefunden!

Man sieht Dieter Bohlen (67) zwar regelmäßig im Fernsehen bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“, über sein Privatleben – vor allem über seine Kinder – ist allerdings nur wenig bekannt. Doch viele suchen im Netz immer wieder danach. Deshalb haben wir uns Dieters Nachwuchs mal genauer angeguckt…

Dieter ist sechsfacher Vater

Auch wenn man es bei seinen rasiermesserscharfen Sprüchen im TV manchmal kaum glauben kann: Dieter Bohlen ist ein richtiger Familienmensch. Der Pop-Titan hat ganze sechs Kinder von drei verschiedenen Frauen. Die halten sich allerdings voll und ganz aus der Medienlandschaft raus – dementsprechend weiß man nicht allzu viel über den Nachwuchs von Bohlen.

Der Bohlen-Nachwuchs wächst behütet auf…

Gute Väter achten nämlich darauf, dass ihre Nachkommen behütet und beschützt aufwachsen, da machen auch Mega-Promis keine Ausnahme. Zumindest im Falle Bohlen. Und so hat der Dieter auch gemeinsam mit den jeweiligen Frauen und Müttern immer sehr darauf geachtet, dass die Kids ein möglichst normales Leben abseits der Öffentlichkeit führen konnten. Doch bei so einem berühmten Vater ist das Interesse an allen privaten Details so groß, dass auch im Falle von Familie Bohlen über die Jahre so einiges durchgesickert ist.

Wir haben die Infos mal zusammengetragen.

Sein ältester Sohn ist 35

Dieters sechs offiziellen Kids sind schnell ergoogelt – und auch seine erste Ehe ist im Netz kein Geheimnis. Die ersten drei Kinder bekommt Dieter gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Erika Sauerland. Während der sechs Jahre andauernden Ehe kommen Marc (35), Marvin (32) und Marielin (31) zur Welt. Letztere ist laut Recherchen promovierte Tierärztin und arbeitet in einer Klinik nähe Hamburg. Ihr Bruder Marvin ist derzeit Personalleiter bei einem Mobilfunkanbieter. Vor einigen Jahren wurde allerdings spekuliert, dass der 32-Jährige seinen Vater in der DSDS-Jury unterstützen soll – Dieter dementierte das allerdings schnell wieder. Der älteste Sohn des 67-Jährigen soll als promovierter Rechtsanwalt in einer Hamburger Kanzlei arbeiten.

Maurice ist ein kleiner Social-Media-Star

Im Gegensatz zu seinen ersten drei Kindern, ist über Bohlens Sohn Maurice Cassian einiges mehr bekannt. Der 15-Jährige ist inzwischen sogar ein kleiner Social-Media-Star – und das ganz ohne seinen berühmten Nachnamen. Auf Instagram folgen dem Bohlen-Sprössling fast 15 Tausend Menschen, auf seinem YouTube-Kanal sogar fast 29.000 Fans. Cassian, wie er sich selbst lieber nennt, entstand in der Beziehung seines Vaters zu Estefania Heidemanns (geborene Küster). Bei der lebt der Teenie auch auf Mallorca.

Seine Tochter ist ein echtes Gesangstalent

Mit seiner aktuellen Langzeit Freundin Carina Walz, kommen auf Bohlens Kinder-Konto noch zwei weitere dazu. Nach fünf Jahren Beziehung kam Tochter Amelie 2011 zur Welt, im September 2013 folgte Sohn Maximilian. Seine beiden jüngsten Nachkommen, hält Dieter allerdings komplett aus der Öffentlichkeit raus.

Nur eine Sache verrät der 67-Jährige vor wenigen Jahren über Amelie: Sie kann gut singen! Bei einem DSDS-Auftritt dreier Kandidaten erzählt er: „Das ist das Lieblingslied meiner Tochter. Die sieht zu und sagt, ob es gut war“, so der kritische Juror. Und weiter: „Meine Tochter singt das. Die ist vier. Und sie singt es leider besser.“ Also ganz der Papa – nur mit mehr Gesangstalent!

