Dieter Bohlen: Diese Videos machen Sohn Maurice zum Social-Media-Star

21.04.2021 17:31 Uhr

Viel weiß man über die Familie von Dieter Bohlen bisher nicht. Das könnte sich jetzt allerdings ändern. Sohnemann Maurice Cassian ist inzwischen ein echter YouTube-Star. Wir verraten, warum der 15-Jährige so erfolgreich ist.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie es scheint, strebt Maurice Cassian (15), der Sohn von Poptitan Dieter Bohlen (67), eine Karriere in der Öffentlichkeit an. Zumindest gewinnt man diesen Eindruck, wenn man sich die Social-Media-Kanäle des 15-Jährigen anschaut. Und genau wie sein berühmter Papa, scheint er ein Händchen für Entertainment zu haben. Wir haben seine Videos einmal genauer unter die Lupe genommen.

Dieter Bohlen: Sohn Maurice mausert sich zum YouTuber

Im November 2016 lädt Maurice sein erstes Video auf YouTube hoch. Ein knapp sechs-minütiger Clip, in dem er zeigt, wie er Pokémon Go auf seinem Smartphone spielt. Damals ist der Sprössling von Dieter Bohlen erst 11. Es folgen zahlreiche weitere Beiträge: Ein Video, in dem der Kleine erklärt, was er von Trump hält, eins, in dem er seine Sneaker verbrennt, etliche Vlogs, die sein Leben zwischen Mallorca und Spanien zeigen und hin und wieder auch einige Clips übers skaten. Das ganze kommt so gut an, dass Maurice inzwischen knapp 29.000 Follower hat. Auch auf Instagram scheint es für den 15-Jährigen zu laufen, denn auch dort wächst sein Account immer weiter.

Dieter Bohlen: Sein Sohn will die Welt zum lachen bringen

Heute ist Maurice 15. Eigentlich dürfte er noch gar nicht auf der Plattform unterwegs sein, denn die ist laut der Nutzerbedingungen erst ab 16. Warum der Kleine trotzdem schon seit fast vier Jahren aktiv ist? Der Account läuft über Mama Estefania Küster. Zumindest kann man das den Kanalinfos entnehmen. Dort erklärt Maurice auch, weshalb er überhaupt YouTube-Videos dreht: „Ich versuche Videos zu machen, die die Welt verändern und ich versuche Leute zum lachen zu bringen!“

Dieter Bohlen: Diesen Tick hat Sohn Maurice

Maurice Markenzeichen ist seine lange Mähne. Wie der Vater, so der Sohn! Auch Papa Dieter war in jungen Jahren bekannt für sein volles Haar. In seinen Videos fährt sich der heute 15-Jährige immer wieder durch den blonden Wuschelkopf. So oft, dass sogar die Zuschauer darauf aufmerksam werden und ihn darauf ansprechen. Daraufhin verrät er: Es ist ehrlich gesagt ein Tick. Ich mag es, mir durch die Haare zu fahren. Ob er diesen Tick wohl vom Poptitan geerbt hat?

Dieter Bohlen: So lebt sein Sohn Maurice

Das dürfte allerdings wohl eine der wenigen Gemeinsamkeiten zwischen Vater und Sohn sein. Maurice und Dieter Bohlen pflegen angeblich keinen engen Kontakt. In einem seiner Videos feuert er sogar eine fiese Spitze gegen den 67-Jährigen ab.

Heute lebt der Skaterboy mit Mama Estefania, ihrem Ehemann Markus Heidemanns und seinen Geschwistern auf der Sonneninsel Mallorca. (AB)