Poptitan wird 71 Dieter Bohlen feiert Geburtstag: Das hat er sich selbst geschenkt

Dieter Bohlen feiert Geburtstag. (hub/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 07:47 Uhr

Dieter Bohlen hat sich zu seinem 71. Geburtstag selbst ein schönes Geschenk gemacht, wie er auf Instagram zeigt. Auch Pietro Lombardi gratulierte ihm bereits.

Dieter Bohlen wird heute 71 Jahre alt. Wie der Musiker und TV-Star auf Instagram verrät, hat er sich selbst schon ein Geschenk gemacht. Im sommerlichen Outfit – mit Sonnenbrille, weißem T-Shirt und Baseballcap – erzählt er seinen Followern in einer Story, dass er im Urlaub feiert. "Ich habe mir auch was geschenkt und zwar diese Reise hier nach Thailand", so Bohlen. Damit kündigt er, als Geschenk für seine Fans, eine Ticket-Aktion für seine Tour im Herbst an.

Zudem sagt Bohlen in einem weiteren Instagram-Clip aus dem Urlaub zu seinem Geburtstag, er freue sich "auf ein neues spannendes Jahr" und "die neuen Aufgaben". Bald gehe "Das Supertalent" los, im September die große Tour, so der 71-Jährige. "Auch der Familie geht es gut", erklärt er in dem Video zudem. Im Urlaub mit dabei hat er vermutlich seine Partnerin Carina, mit der er seit 2006 liiert ist. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren. Zudem hat Bohlen vier weitere, bereits erwachsene Kinder.

Pietro Lombardi gratuliert

Glückwünsche bekommt Dieter Bohlen heute aber nicht nur von seiner Familie, sondern auch von prominenten Kollegen und Freunden. Pietro Lombardi (32) schreibt in einer Instagram-Story zu einem Bild von sich und Bohlen: "Happy Birthday, Dieter Bohlen. Auch wenn es eventuell nicht mehr bei 'DSDS' ist, wir sind und bleiben für immer ein Team." Mit zwei Herz-Emojis fügt er hinzu: "Diese Freundschaft verstehen nur wir beide" und "immer loyal, egal was kommt". Außerdem schreibt der Sänger an Bohlen: "Und ich weiß, dass du bis zum letzten Tag kämpfen wirst und das reicht mir zu wissen, alles andere ist unwichtig."

Pietro Lombardi und "DSDS" Chef-Juror Dieter Bohlen verbindet eine lange Geschichte. 2011 gewann Lombardi die achte Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" und saß später in mehreren Staffeln selbst in der Jury.