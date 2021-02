Dieter Bohlen: Freundin Carina feiert ihr DSDS-Debüt

25.02.2021 15:45 Uhr

Eigentlich ist Carina Waltz die Frau im Hintergrund. Doch jetzt holt Dieter Bohlen seine schöne Freundin vor die Kamera. In der kommenden Folge feiert sie ihr DSDS-Debüt.

Seit fast 15 Jahren ist Carina Walz die Frau an der Seite von Dieter Bohlen. Und im Gegensatz zu einigen seiner Ex-Partnerinnen, hat die schöne Carina nie das Rampenlicht gesucht.

Die Frau im Hintergrund

Ganz im Gegenteil, sie zog lieber aus dem Hintergrund die Strippen und kümmert sich um organisatorisches in Dieters Leben. Erst seit die beiden einen gemeinsamen Instagram-Account haben, sieht man sie vermehrt in der Öffentlichkeit.

Auf dem Instagram-Account sind Dieter und Carina für jeden Spaß zu haben und zeigen hier und da auch mal einige private Einblicke in ihr Leben. Jetzt feiert Carina aber ihr DSDS-Debüt.

Carina vor der Kamera

Am kommenden Samstag startet bei DSDS der Auslands-Recall auf Mykonos. Natürlich hat Carina ihren Lebensgefährten auch dahin begleitet, so weit gar nicht mal so ungewöhnlich.

Doch erstmals wird man Walz jetzt auch vor der Kamera sehen. In der Sendung erklärt Dieter: „Ich dachte, ich bringe hier jemand mit, bei der ich weiß, die ist sehr lieb und nett zu allen Menschen!“ Carina soll den vier Wackelkandidaten zur Seite stehen, die direkt am Samstag noch einmal ran müssen.

„Es war total spontan“

Geplant war Carinas Auftritt nicht, wie Bohlen gegenüber der „Bild“-Zeitung berichtete: „Es war total spontan. Sie ist ja immer dabei und steht im Hintergrund und passt auf, dass bei mir alles klappt. Dieses Mal habe ich sie gefragt, ob sie nicht kurz mit ans Set will. Es ist ja für mich auch mal interessant, wie sie das so sieht.“

Galerie

Viele mögen Carina

Ob man Carina nun öfter vor, statt hinter der Kamera sehen wird? „Auf Social Media arbeiten wir ja auch zusammen, haben auf allen Kanälen über 2,7 Millionen Follower und über 30 Millionen Leute im Monat, die unsere Videos schauen. Ich glaube, viele mögen Carina sehr, weil sie so natürlich ist und echt was von den Dingen versteht“, so der 67-Jährige.

Ausgeschlossen scheint es also nicht zu sein, dass das kein einmaliger Ausflug von Carina war. Die Fans würden sich sicher freuen…

(TT)