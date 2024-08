Pop-Queen der Achtziger C. C. Catch: Emotionales Comeback zum 60. Geburtstag In den Achtzigerjahren war C. C. Catch eine der erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen aus Dieter Bohlens Hitfabrik. Nach langer Studiopause kehrt sie an ihrem heutigen 60. Geburtstag mit einer neuen Single ins Rampenlicht zurück.