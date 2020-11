26.11.2020 14:42 Uhr

Dieter Bohlen macht mit Carina und Porzellanschale Musik

Auf Instagram präsentiert Dieter Bohlen seinen Followern immer wieder seine witzige Seite. Jetzt überrascht er gemeinsam mit seiner Carina mit einem ziemlich musikalischen Clip.

Wie produziert Dieter Bohlen eigentlich seine erfolgreichen Hits? Auf Instagram gibt der Musiker und Talenteshow-Juror jetzt einen kleinen, nicht ganz so ernst gemeinten Einblick, in seine Arbeit. Unterstützung bekommt der 66–Jährige dabei nicht etwa von professionellen Musikern, sondern von seiner langjährigen Freundin Carina.

„So gehts in meinem Studio ab“

Spaß bei der Arbeit scheint Dieter Bohlen momentan ganz groß zu schreiben. In einem lustigen Clip, den der DSDS–Juror auf Instagram teilt, zeigt er sich mit seiner Freundin Carina beim gemeinsamen musizieren. „So gehts in meinem Studio ab“, kommentiert er das witzige Video. Darauf zu sehen? Dieter und Carina, die gemeinsam den Rock-Klassiker „Back in Black“ der australischen Band „AC/DC“ aus den Achtzigern performen. Während Dieter Gitarre spielt, greift Carina eher zu ungewöhnlichen Instrumenten. Anstelle eines Schlagzeugs, improvisiert sie mit einem Küchensieb auf Dieters Kopf und einer Flasche. Tatsächlich hört sich das Zusammenspiel allerdings gar nicht mal so schlecht an! Eins ist den beiden auf jeden Fall deutlich anzusehen, nämlich dass sie großen Spaß bei der „Arbeit“ haben.

Auf Instagram zeigt Dieter seine lustige Seite

Nicht das erste Mal, dass Dieter Bohlen witzige Momente aus seinem Alltag zeigt. Auf Instagram begeistert er seine Fans immer wieder mit lustigen Clips. Mal nimmt er seine Carina aufs Korn, mal springt er vollständig bekleidet in einen Pool und sogar das Tanzbein schwingt er zur Unterhaltung seiner Fans.

Die Fans lieben Dieter und Carina

Die Fans lieben den DSDS–Chefjuror für seinen Humor, denn die witzigen Beiträge kommen richtig gut an. Das beweisen Kommentare wie: „Ihr seid die Besten“, die sich in Massen unter Dieters Postings finden lassen. Und auch seine musikalische Einlage mit Carina sorgt für Begeisterung unter den Followern: „So entstehen Welthits!“, ist sich einer sicher. Wir sind gespannt, mit welchem Song uns das witzigen Duo als nächstes überraschen wird. (AB)