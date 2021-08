Dieter Bohlen seit 15 Jahren mit Carina zusammen

07.08.2021 09:00 Uhr

Dieter Bohlen widmet seiner Lebensgefährtin Carina, Mutter zweier gemeinsamer Kinder, einen süßen Post zum Jahrestag.

Der Pop-Titan und seine Liebste sind bereits seit stolzen 15 Jahren liiert. Damals lernten sich die Studentin und der Produzent in einer Disko auf der Baleareninsel Mallorca kennen — seitdem sind sie unzertrennlich.

2006 das erste Zusammentreffen

An das Jubiläum erinnert Dieter Bohlen – Vater von insgesamt sechs Kindern – jetzt mit einem Beitrag in den sozialen Netzwerken. Unter einen Schnappschuss des Paares schrieb der 67-Jährige auf Instagram: „Alles begann heute vor 15 Jahren. Am 5. August vor 15 Jahren haben wir uns kennengelernt.“ Die Fans des ehemaligen ‚DSDS‘-Juroren freuen sich mit den Turteltauben und kommentieren unter anderem: „Und die Liebe hält noch immer – möge es für immer so bleiben.“

Der erste Kuß schon im Auto

Bereits kurz nach dem Kennenlernen im Jahr 2006 hatte Carina das erste Treffen mit dem Ex-Modern Talking-Star in den Medien kommentiert. Damals sagte sie gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Dieter fuhr mich nachts in seinem VW Beetle nach Hause. Plötzlich hielt er am Straßenrand und sagte mir, dass er mich richtig lieb habe. Das fand ich so süß, dass ich ihn spontan geküsst habe.“ (Bang)