Dieter Bohlen: Sohn Maurice nimmt Mama Estefania auf die Schippe

26.04.2021 14:11 Uhr

Ob Maurice Cassian seine spitze Zunge von Papa Dieter Bohlen hat? Erst kürzlich schießt er gegen den Poptitan und nun muss auch Estefania dran glauben. In einem YouTube-Video nimmt der 15-Jährige seine Mama ganz schön aufs Korn.

Maurice Cassian (15) ist aktuell in aller Munde. Der 15-Jährige ist nicht nur ein aufstrebender Social-Media-Star, sondern auch der Sohn von Poptitan Dieter Bohlen (67). Dass das Verhältnis zwischen Vater und Sohn nicht unbedingt das allerbeste ist, macht Maurice erst kürzlich in einem seiner YouTube-Videos deutlich. Doch nicht nur Papa Dieter Bohlen bekommt in den Videos sein Fett weg, auch Mama Estefania Heidemanns (41) muss ab und an dran glauben.

Bohlen-Sohn Maurice veralbert Mama Estefania

Auf YouTube teilt Maurice unter dem Namen „Cassz“ seit fast vier Jahren seinen Alltag. Darunter DIYs, Fashion-Hauls, Q&A’s und Skate-Videos. Doch auch Humor kommt bei dem 15-Jährigen nicht zu kurz. So veröffentlicht er vor einiger Zeit einen Clip, mit dem Titel „Latina Moms be like…“. Und in diesem nimmt er Mama Estefania, die selbst eine Latina ist, ganz schön aufs Korn. So stellt er nach, wie seine Mutter in Alltagssituationen reagiert. Natürlich immer mit einem Augenzwinkern. Dabei verrät er, dass vor allem Hygiene im Hause Heidemanns scheinbar groß geschrieben wird.

Dieter Bohlen: Trennung kurz nach Geburt

Estefania, die damals noch Küster mit Nachnamen heißt, lernt Entertainer Dieter Bohlen 2001 kennen. Die beiden werden ein Paar. Nur fünf Jahre später kommt Sohn Maurice zur Welt. „Für mich ist ganz wichtig, dass das hier mein viertes Kind ist. Nicht mein drittes plus eins. Es gibt nicht die eine oder andere Familie. Wir sind ein großes glückliches Ganzes.“, erklärt der Poptitan damals. Doch die Beziehung zwischen Dieter Bohlen und Estefania zerbricht. 2006, nur ein Jahr nach Geburt von Maurice, trennen sich die beiden.

Dieter Bohlen: Hat Sohn Maurice Humor geerbt?

Wie der Vater so der Sohn? Maurice scheint nicht nur seinen blonde Wuschelkopf, der an einen jungen Dieter erinnert, von seinem Papa geerbt zu haben, sondern auch seinen Humor. Denn in seinen YouTube-Videos wird deutlich, dass der 15-Jährige auch durchaus über sich selbst lachen kann. So lässt er sich in einem der vielen Clips beispielsweise von Mama Estefania schminken. Doch damit nicht genug, Maurice schlüpft auch noch in ein Prinzessin-Kostüm und beweist dabei jede Menge Humor.

So viele Kinder hat Dieter Bohlen

Maurice ist allerdings nicht der einzige Bohlen-Spross. Sechs Kinder hat der Poptitan inzwischen. Fast alle von verschiedenen Frauen. Aus Dieters erster Ehe mit Erika Sauerland gingen drei gemeinsame Kinder hervor. 2005 folgt Sohn Maurice. Inzwischen ist Dieter Bohlen bereits seit über 15 Jahren mit Carina Walz liiert. Mit ihr hat der heute 67-Jährige ebenfalls zwei Kinder.

Haben Dieter Bohlen und Sohn Maurice Kontakt?

Das Verhältnis zwischen Dieter Bohlen und Sohn Maurice gilt als unterkühlt. 2012 landen Dieter und Mama Estefania sogar vor Gericht. Der Grund? Der Poptitan soll mehr Unterhalt zahlen. Im Zuge des Gerichtsstreit verrät Estefania damals, dass Dieter seinen Sohn seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Viel Kontakt scheinen die beiden auch heute nicht zu haben. Maurice, der viel von seinem Leben auf Instagram und YouTube teilt, erwähnt den Poptitan selten, bis gar nicht. Einzig und allein einen kleinen Seitenhieb räumt er seinem leiblichen Vater in einem seiner Videos ein.

Er übernimmt Dieter Bohlens Vaterrolle

Ein enges Verhältnis scheint Maurice hingegen allerdings zu Estefanias neuem Ehemann Markus Heidemanns zu haben. Estefania und Markus sind bereits seit 2013 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Auf Instagram teilt die dreifach Mama immer wieder Schnappschüsse, die Maurice und ihren Mann in enger Vertrautheit zeigen. Auch Bilder der ganzen Patchwork-Familie finden sich in ihrem Feed. Eines davon kommentiert sie mit den Worten: Ein wunderbarer Tag voller Liebe und Glück mit meiner Familie #loveourlife!“

Maurice Cassian genießt Leben auf Mallorca

Und auch Maurice scheint das Patchwork-Leben zu lieben. Der 15-Jährige lebt mit seiner Familie auf Mallorca und dort scheint es ihm an nichts zu fehlen. In einem seiner YouTube-Videos sprach der 15-Jährige erst kürzlich davon, dass er viel lieber auf der Sonneninsel ist, als in Deutschland.

Tritt Maurice in Dieter Bohlens Fußstapfen?

Und obwohl Maurice Leben sich hauptsächlich auf Mallorca abspielt, mausert er sich auch hierzulande so langsam zu einem ernstzunehmenden Social-Media-Star. Auf YouTube hat der 15-Jährige fast 30.000 Abonnenten. Auf Instagram sind es inzwischen mehr als 15.000. Scheint ganz so, als hätte er, ganz so wie Papa Dieter, ein echtes Händchen dafür, Menschen zu unterhalten. Ob es ihn in Naher Zukunft vielleicht auch in die Entertainment-Branche zieht? Seinen Platz in der DSDS-Jury hat Dieter Bohlen erst kürzlich geräumt. Wer weiß, vielleicht übernimmt ja bald Sohnemann Maurice.

Dieter Bohlen: Sohn Maurice als Modedesigner?

Denkbar wäre allerdings auch eine Karriere in der Modeindustrie. Auf seinem Instagram-Kanal gibt er an, Modedesigner zu sein. Dass Fashion eine große Leidenschaft des 15-Jährigen ist, erkennt man auch auf seinem YouTube-Kanal. Dort zeigt er seinen Fans regelmäßig was sich in seinem Kleiderschrank befindet und gibt Tipps. Wir dürfen also gespannt sein, welchen Weg Maurice letztendlich einschlagen wird. Optionen hat er definitiv viele! (AB)