05.12.2020 17:07 Uhr

Dieter Bohlen und Carina tanzen in der Küche

Kräftig in Weihnachtsstimmung sind Dieter Bohlen und seine Lebensgefährtin Carina. Das beweist ein kleines Tanzvideo der beiden.

Der zweite Advent steht kurz bevor und auch Prominente kommen offenbar immer mehr in Weihnachtsstimmung – allen voran Dieter Bohlen (66, „Dieter Feat. Bohlen“). Das beweist er nun in einem kleinen Video auf TikTok und Instagram.

Nachdem Dieter Bohlen im vergangenen Jahr Instagram für sich entdeckt hatte, meldete sich der Pop-Titan 2020 ebenfalls auf der unter Jugendlichen sehr beliebten Videoplattform TikTok an. In dem Video, das Bohlen später auch auf Instagram veröffentlichte, tanzt er mit seiner Lebensgefährtin Carina (36) zu Weihnachtsmusik in seiner Küche. Beide tragen Nikolausmützen und präsentieren witzige Tanzmoves, während sie Bruchschokolade selbst zubereiten.

Dass Instagram und TikTok nicht nur etwas für die jüngere Generation sind, beweist Dieter Bohlen bereits seit einiger Zeit. Auf den beiden Plattformen begeistert er derzeit zusammengerechnet fast 2,5 Millionen Fans mit seinen lustigen Beiträgen, die ihn häufig in seinem Alltag mit seiner Partnerin zeigen.

(jru/spot)