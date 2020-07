Dieter Bohlen: Upps, wie sieht denn sein Sohn Maurice jetzt aus?

Dieter Bohlens Sohnemann Maurice, den der Poptitan mit seiner Ex Estefania gemeinsam hat, ist ganz schön aktiv in den sozialen Netzwerken, gerne posiert der 15-Jährige gaaaaanz cool vor der Kamera. Doch sein aktuellstes Foto wirft (Styling)-Fragen auf.

Normalerweise trägt Maurice Cassian seine blonden, Haare wild und lockig gestyled und zeigt sich so meistens in süßer Surferboy-Optik. Doch sein Schnappschuss von letzter Woche, sorgt für Belustigung bei seinen Followern. Der 15-Jährige lebt mit Mama Estefania und ihrem Ehemann, dem TV-Produzenten Markus Heidemanns (Talkshow „Markus Lanz“) , auf Mallorca. Und dort entstand unter einer Palme dieses seltsam aussehende Foto:

Quelle: instagram.com

„Du kommst arrogant rüber“

Was ist denn mit den Haaren des Dieter-Bohlen-Sprosses passiert? Das fragen sich auch viele seiner Fans. „Die Frisur sieht aus, als wenn dort zwei Pudelohren am Kopp hängen“, schreibt zum Beispiel jemand. Ein anderer kommentiert: „Drehst du deine Haare auf Lockenwickler?“

Tatsächlich ist hier im Haar-Styling scheinbar irgendwas schief gelaufen. Vielleicht liegt’s ja an der spanischen Hitze? Und auf dem zweiten Foto sieht auch das Gesicht des jungen YouTubers irgendwie merkwürdig aus. Das liegt vermutlich an seinem etwas zu cool geratenem Gesichtsausdruck. Einige seiner Follower beurteilen das allerdings eher so: „Irgendwie kommst Du nur arrogant rüber. Und das nur weil Du der Sohn von Dieter bist. Und die Frisur…….fürchterlich“.

Sonst gilt Maurice Bohlen aber auch eher als das Ebenbild seines Vaters. Besonders auf seinem eigenen YouTube-Kanal CASSZ ist die Attitüde vom Poptitan wiederzufinden. Seine Abonnenten erfreut er regelmäßig mit Skater-Kunststücken und eigenen Schuh-Experimenten.

Damit scheint vieles gesagt zu sein, aber immerhin Maurice‘ Mutter findet die Frisur ihres Sohnes stark. „Love your hair!!! Te amooooo“, kommentierte sie das Bild.